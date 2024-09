La cara luminosa de la luna: la historia de la recuperación del telescopio de la Biblioteca Vigil

Cuando a Carlos Silva le llegó la invitación para recuperar el telescopio de la Biblioteca Vigil no lo dudó. De adolescente, había pasado muchos atardeceres en el observatorio de barrio Tablada, todavía no había decidido que estudiaría física ni que sería docente de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, pero algo de eso estaba dando vueltas. Aún así, cuando en mayo pasado subió por primera vez los ocho pisos del edificio de Alem y Gaboto y vio el estado de abandono del lugar supo que solo no podría. Armó un equipo de socios de la biblioteca y estudiantes y docentes universitarios que en forma voluntaria limpiaron, desarmaron, repararon y armaron tanto las instalaciones como los equipos del observatorio. Valió la pena: hace quince días pudieron tomar las primeras imágenes de la luna y aún van por más.