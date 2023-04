L-Gante criticó a los concejales que le sacaron el título de "Visitante distinguido"

El cantante aseguró que los audios que lo vinculan con miembros de la banda de Los Monos son falsos. "No soy yo, no es mi manera de hablar, me imitan", dijo.

“No me molesta lo del título (de Visitante Distinguido), si me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar , la cadencia , las palabras que utiliza la persona que imitó mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi slogan CUMBIA 420 PA LOS N3GR0S (sic)”, expresó L-Gante..