José Goity: "No discutimos la naturaleza del reclamo sino la herramienta del paro" El ministro de Educación provincial admitió que hay un desfasaje entre el 5% de aumento otorgado y lo que marcó la inflación real. 9 de abril 2025 · 13:36hs

El ministro de Educación provincial, José Goity.

El gobierno provincial confirmó este miércoles que descontará el día a docentes y empleados públicos que se adhieran al paro general de este jueves. Quienes asistan a su lugar de trabajo deberán completar una declaración jurada. "No discutimos la naturaleza del reclamo sino la herramienta", dijo el ministro de Educación provincial José Goity. El funcionario admitió que existe desfasaje entre el 5% dado en paritarias para el primer trimestre y lo que marcó la inflación real en estos meses.

En contacto con "Todos en La Ocho", de LT8, el funcionario dijo que la Casa Gris decidió "no abonar el día no trabajado en virtud de la medida de fuerza". Una decisión que corre tanto para docentes como para estatales, que en el caso de las escuelas incluye a preceptores, secretarios y asistentes escolares.

Goity reconoció que la demora en confirmar el descuento del día no trabajado respondió a la confirmación por parte de la UTA de que el sindicato no se iba a sumar al paro general lanzado por la CGT: "Nos demoramos un poco más de que otras veces porque está claro que, habiendo una medida de fuerza que afecta al transporte, afecta las condiciones fácticas para ir a trabajar". Recién este martes se confirmó que el gremio de los colectiveros no se plegaba al paro, bajo el argumento que están en conciliación obligatoria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

"El paro no era muy claro, eran confusos los niveles de adhesión, al ser un paro nacional no teníamos una interlocución directa con los actores que definieron la medida de fuerza. Pero tenemos un criterio general, que es que independientemente de la legitimidad o no de los reclamos, lo que cuestionamos es la manera en la que se llevan adelante, que en educación implica que los chicos no tengan clases", agregó.

>> Leer más: Paro general: Santa Fe descontará el día a docentes y empleados públicos que no trabajen La naturaleza del paro general "No estamos estamos discutiendo las naturaleza del reclamo, el derecho a peticionar es constitucional e incluso a veces acompañamos algunas demandas, lo que cuestionamos es la herramienta que se utiliza para llevarlo adelante", reiteró Goity. Y sobre este punto agregó: "Si lo que estamos cuestionando es una política, en este caso nacional, hay otros mecanismos para expresarse, de hecho en octubre hay elecciones". Los trabajadores que no se adhieran al paro desde las 0 horas de este jueves 10 de abril podrán completar una declaración jurada, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases el día del paro). En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios. Para completar la Declaración Jurada, los docentes deberán ingresar en el sistema Mi Legajo. Una vez allí, deben acceder a la función Relevamientos, y seleccionar la opción Declaración Jurada. Desde la provincia recordaron la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente. Respecto del nivel de adhesión al paro, el ministro afirmó: "Quiero que los docentes estén en las escuelas, los asistentes trabajando y que los servicios funcionen como corresponde". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1909975532168425884&partner=&hide_thread=false #TodosEnLaOcho Paro general "No podemos decir cuál sera el nivel de acatamiento. Mañana veremos cual es el alcance del paro. El formulario está disponible para que los docentes y asistentes escolares completen la declaración jurada, y de allí se procede al descuento @goity_jose pic.twitter.com/YIuZf73mh3 — LT8 am830 (@LT8am830) April 9, 2025 Paritaria con los docentes "Recomposición tiene que haber", dijo el ministro al ser consultado por los reclamos de los gremios docentes. Los sindicatos del sector reclaman un incremento salarial, ya que entienden que hay una diferencia entre el 5 por ciento otorgado para el primer trimestre del año y lo que perdieron por inflación. "Nunca resignamos la voluntad de diálogo y lo vamos a seguir haciendo", aseguró el ministro, quien confirmó que en los próximos días el Ministerio de Trabajo convocará a docentes y estatales a reunión paritaria. Respecto del reclamo de los trabajadores apuntó: "El gobernador ya se expresó diciendo que vamos a reconocer el desfasaje en cuanto al descalce por inflación. Podemos no ponernos de acuerdo pero negociamos con buena fe y siempre planteamos que si lo que proyectamos por inflación luego no es lo que se corrobora vamos a hacer el ajuste pertinente". Según estimó Goity, la inflación estuvo por encima del 5% otorgado en paritarias: "La inflación proyectada va a estar arriba, hay que ver cuánto, creo que 2 puntos y pico probablemente. Lo que se proyecta es un desfajase entre el 5% que acordamos para el trimestre y la inflación del trimestre que creo que puede estar en el 7% aproximadamente. Ese va a ser el primer elemento que vamos a tener en cuenta a la hora de sentarnos". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1909975823827820896&partner=&hide_thread=false "Nunca resignamos la voluntad de diálogo. La semana que viene o la otra vamos a convocar a paritarias. El gobernador ya se expresó al asegurar que vamos a reconocer el desfasaje por inflación, siempre negociamos de buena fé @goity_josehttps://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/RXSwACT2GS — LT8 am830 (@LT8am830) April 9, 2025