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Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

La iniciativa será este domingo en la Calle Recreativa, impulsada por familiares de los profesionales y por la Universidad Nacional de Rosario

9 de octubre 2026 · 17:34hs
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Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Este domingo, se realizará una campaña de atención visual gratis para la comunidad en la Calle Recreativa en homenaje a dos jóvenes residentes médicos de Oftalmología que el 31 de julio murieron en un siniestro vial. Será en la intersección de España y el río, de 10 a 13.

Entre las prestaciones gratuitas que se ofrecerán, se destacan el examen de fondo de ojos para pacientes diabéticos, la toma de agudeza visual de visión lejana y cercana, la medición de presión ocular y la refracción.

La organización cuenta con la participación del programa de extensión universitaria “Evitemos que suceda”, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), residentes del servicio de Oftalmología del hospital Centenario y estudiantes de la UNR.

En memoria de dos médicos

Agustín Ferreyra Greca y Alejo Vicentin eran dos residentes de Oftalmología que fallecieron mientras volvían de trabajar en una clínica en Coronda. La actividad de este domingo es impulsada por Pía López Gullo, novia de Agustín, junto a las familias de los jóvenes y la UNR.

El objetivo central del encuentro es reunir a los allegados con la institución educativa para brindar un servicio preventivo a la población y permitir que los alumnos ejerciten la práctica profesional.

Frente a la pérdida, López Gullo definió la iniciativa como "una forma de transformar el dolor en amor", recordando la dedicación y el compromiso que ambos tenían con la medicina y la salud visual.

“Alejo y Agus, mi novio, nos dejaron eso: amor por la medicina y oftalmología. Es una mezcla de emociones, pero es una linda manera de honrarlo. Agus estaría muerto de vergüenza”, reflexionó en El primero de la mañana en LT8.

Estos chequeos resultan fundamentales en el marco de la salud pública, dado que la mayoría de las personas no realiza su control oftalmológico anual recomendado.

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