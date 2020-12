Javkin aseguró que "Rosario necesita que la ayuden" para bajar los niveles de violencia

Y, en diálogo con La Ocho, continuó: "Nosotros no nos podemos acostumbrar a los hechos violentos como los que hemos vivido. Esa reacción es la que la gente nos reclama y es la que me toca liderar como intendente. Y lo voy a hacer. No tengo reparo en pedir que nos ayuden, en entender que se dan situaciones en Rosario que sólo se evitan cuando la conjunción de inteligencia criminal, justicia federal, fuerzas del orden y las políticas de fondo de inclusión social y urbanización de calles. Nuestra parte la vamos a poner y necesitamos que todos lo hagan".

En cuanto al balance del año, dijo que el 2020 fue "un año muy particular que seguramente nos cambió la vida a todo, nos puso el desafío más grande de toda nuestra historia y que termina con una luz de esperanza a partir de la vacuna. Es un camino de salida que nos va a llevar tiempo, meses. Y en esos meses nos va a obligar a seguir cuidándonos".

"Porque los números de casos están creciendo. Evidentemente estamos entrando en un momento de muchos encuentros. Y al relajar en los cuidados, sobre todo cuando estamos con los que más queremos, termina en un aumento de casos que seguramente vamos a ver en estos días pero que a la vez nos da una perspectiva de que si aguantamos unos meses respetando lo que aprendimos vamos a tener un 2021 que empieza a ser distinto. A mostrar otra perspectiva", agregó.

También hizo referencia a los incendios de las islas: "La pandemia y lo que vivimos con los incendios demuestra la imposibilidad de seguir ignorando la problemática ambiental. A veces había como una negación. Pero ahora nadie lo puede seguir negando. Vamos a seguir trabajando en las acciones penales y la persecución de quienes producen estos hechos. pero eso debe ir acompañado de estándares de protección mayor, de leyes que regulen el humedales y sus usos. Es parte de todo lo que hemos aprendiendo este año, finalizó.