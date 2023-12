Ir al supermercado hoy: clientes que arrasan, precios dispares y abastecimiento al límite

Si bien la inflación no da tregua desde hace tiempo, el clima electoral favoreció la especulación y desde los organismos de defensa del consumidor denuncian que hay "retención de productos" . Lo cierto es que a dos días de que Javier Milei asuma como presidente de la Nación y con un rumbo económico aún incierto, ir al supermercado no es tarea sencilla. Con el abastecimiento al límite, la premura de los clientes por llenar los carritos antes de las medidas del nuevo gobierno y con precios dispares entre los comercios, llevarse todos los ítems de la lista parece una misión imposible.

Los resultados no son concluyentes: encontrar las góndolas llenas o vacías es cuestión de azar. Todo depende el momento de la semana, o incluso del día, en el que vayan los clientes. Aunque los repositores confiaron que los proveedores "no sueltan la mercadería" y que hasta que tengan certezas para enviar las nuevas listas de precios, no lo van a hacer.

"Si venís a buscar atún hoy, no vas a encontrar", señaló a este medio una de las empleadas. Los estantes de este producto, que no para de aumentar y es muy buscado en esta época de fiestas para el tradicional vitel toné, están arrasados. "Llegaron el miércoles y la gente se los llevó todos. Este viernes es feriado, no sé cuándo llegará el camión", detalló. Quienes justo fueron a hacer las compras en las últimas horas, pudieron llevarse varias latas. Los que vayan luego tendrán que irse con las manos vacías. La situación se repite con una extensa lista de productos.

Además, la repositora confió que "todas las empresas están en la misma situación" y que "cada supermercado está manejando sus propios precios". En las góndolas conviven, por ejemplo, fideos con precios actualizados y otros desactualizados. Hay incluso hasta mil pesos de diferencia entre artículos de similar calidad. Esto se debe a que algunas ya remarcaron y otras todavía no. Los que tengan tiempo, y dinero disponible, pueden ir con la lupa y llevarse varios productos a precios mucho más bajos de lo que estarán la semana que viene. "Estos fideos salen 700 pesos ahora, quedaron viejos. La semana que viene van a salir mínimo el doble", ejemplificó la mujer a este diario.

Todos le temen a las góndolas vacías así que los empleados tienen la orden de acomodar la mercadería de una manera en que no haya huecos que impacten a simple vista. "Hacemos frenteado o estirado", admitió un trabajador. Hay estantes en los que hay una sola hilera de productos y colocados con una distancia más amplia que la habitual. El objetivo es simple: que no se note que hay menos unidades.

foto 3.png

Por lo pronto, no hay mercadería en muchas de las sucursales de la ciudad, ni siquiera en los depósitos. "Lo que hay es lo que está expuesto y no van a entregar más hasta no definir los nuevos precios", subrayaron los empleados. La única certeza es que cuando lleguen los camiones con productos tendrán sí o sí otros precios. Es decir, a los aumentos desbocados de las últimas semanas, se le sumará otro gran incremento luego de la asunción de Milei.

El reloj marca las 12 del mediodía del jueves 7 de diciembre. Pese a que es habitual que los rosarinos hagan las compras a principio de mes, no es común que haya tantas personas en los supermercados. En uno de ellos la fila tiene varios metros e incluso se mete mucho dentro de la sucursal. Los que pretendían terminar rápido, tienen que armarse de paciencia y esperar.

Los que pueden hacerlo, optaron por ir a hacer las compras antes del domingo y stockearse de la mayor cantidad de productos posibles. Sin embargo, muchos rebotan frente a las góndolas y tienen que conformarse con lo que hay. Ya sea otras marcas o directamente prescindir de los artículos que fueron a buscar.

Los clientes tienen la misma sensación que los repositores. Saben que las marcas están especulando, pero no les queda otra que comprar igual. Una señora, que va al supermercado todos los días o día por medio, analizó el panorama. "El aceite de cinco litros que compré antes de ayer, hoy ya no está", expuso y destacó que "más allá de los precios, te encontrás con que faltan productos". "Fideos han repuesto ahora, no había esta variedad. Los productos aparecen y desaparecen y cuando aparecen están más caros", completó.

Por su parte, una madre y una hija recorren los pasillos de una de las cadenas más importantes de la ciudad, y coinciden con que "hace bastante que no se consiguen ciertos productos". "Faltan cosas básicas. A veces venís y no hay azúcar, un aceite que compro yo que es económico y zafa, los fideos que a mí me gustaban tampoco los trajeron más. Cada vez es peor", indicaron y agregaron: "El día que venís y encontrás el producto que estabas buscando, capaz no tenés la plata para llevarte varios y stockearte". La situación es complicada, de la lista que armaron antes de ir al supermercado, pudieron llevarse poco más de la mitad de los productos.

gondolas vacias 2.png

Más que del "casi desabastecimiento", un hombre se queja de los precios que no paran de subir. Según contó, hacía rato que no encontraba servilletas y esta vez consiguió. Tras varias idas a hacer las compras frustradas, finalmente logró llevarse todos los artículos que buscaba. Esta vez tuvo suerte y cayó en un momento de góndolas llenas. "Es una lotería", resumió.

Con el feriado en puerta y el fin de semana de la asunción presidencial, el panorama tiende a mantenerse igual. Habrá que esperar a ver qué pasa el lunes, en todas las aristas de la economía. Lo más probable es que las góndolas vuelvan a estar colmadas, aunque habrá que ver cuántos están en condiciones de pagar los nuevos precios y llenar el carrito.

Qué dicen los supermercadistas

La Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario le pone paños fríos a la foto que se repite en la mayoría de los comercios de la ciudad. "Se juntan varias cosas. Estamos en diciembre, algunos preparan ciertas cosas para las fiestas y la gente está recién cobrada", dijo Sergio Cassinerio, presidente de la cámara a este diario. Aunque aclaró: "Es verdad que hay ciertas dudas sobre el día después de la asunción".

Para el referente de los supermercadistas, las listas de precios se movieron porque el culminar los programas de precios Justos y Cuidados, había muchos productos que habían quedado desfasados. "Estaba pasando que una segunda marca era más cara que la primera, por ejemplo. No es que subieron los precios al 100%, estuvieron con el pie encima durante seis meses y ahora están buscando actualizar", justificó.

gondolas vacias 3.png

Sobre lo relevado por La Capital, Cassinerio argumentó que no hay "ni faltante de mercadería ni falta de entrega. Te puede faltar una marca de aceite, pero tenés dos más. Si te encontrás con huecos en algunos formatos tiene más que ver si dependen de alguna distribuidora o de algún mayorista. No estamos venezonalizados. No es que no hay papel higiénico o aceite", sumó.

Por último, se refirió al movimiento en los precios de las últimas semanas y precisó que "está dentro de los acuerdos que están haciendo las empresas con el futuro nuevo secretario de Comercio".

Sobre la semana que viene estimó habrá nuevos retoques, pero advirtió que "tendrán que ser cuidadosos porque los productos llegan a un precio determinado y el mercado no va a convalidar el aumento permanente de algo, lo va a dejar de consumir. Estamos haciendo demasiada futurología, hay que esperar.