Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

César Aybar, hasta diciembre secretario general del gremio, acusó a la nueva conducción de estar vinculada al crimen en la ciudad

Este jueves por la mañana el secretario gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) , Hugo Escobar, denunció la aparición de un sobre con dos balas que dejaron en la puerta de la sede de Juan Manuel de Rosas al 1700. El dirigente responsabilizó a la anterior comisión directiva de la entidad. El hecho quedó registrado en video por una de las cámaras apostadas en la vereda.

Frente a estas acusaciones, César Aybar , hasta diciembre secretario general del Supa Rosario, rechazó las acusaciones contra comisión directiva que encabezó. "Nuestro mandato terminó el 10 de diciembre, nos retiramos, entregamos la institución. Esta difamación que hace la gente que actualmente está al frente del sindicato es gravísima ", dijo Aybar este mediodía.

Esta mañana el actual titular del sindicato, Hugo Escobar, no dudó en responsabilizar a la anterior comisión directiva por el acto de intimidación ocurrido esta mañana . “Encontramos un sobre con dos proyectiles con el nombre de los cinco directivos de la actual comisión, amenazándonos de muertes. Sabemos por dónde viene esta intimidación: viene de la comisión anterior, que estuvo doce años al frente del gremio”, afirmó Escobar. Y agregó: "Desde que asumimos sufrimos hechos de violencia. A Marcelo Leiva, nuestro secretario general, le balearon la casa. A mí me quemaron el auto. Otros compañeros recibieron amenazas telefónicas y a otros hubo casos en los que no los dejaron entrar en algunas unidades porque nos habían votado a nosotros ”.

La sede del sindicato de portuarios con vigilancia policial tras el hallazgo de las balas

El extitular del Supa Rosario anticipó acciones legales y penales ante las acusaciones y agregó: "Sufrimos atentados y hasta un incendio provocado por esta gente. Ellos dicen que no poseen la certificación que los declara como autoridad, pero nosotros no hicimos ninguna acción entorpeciendo al sindicato", afirmó Aybar.

El martes pasado, la actual conducción concentró en la sede local del Ministerio de Trabajo de Nación, para reclamar por la falta de resolución de la autoridad laboral en los trámites para reconocer oficialmente a las nuevas autoridades. Además denunciaron irregularidades en las cuentas y deudas pendientes.

Frente a estas acusaciones, Aybar dijo que "están buscando un chivo expiatorio" y que "detrás de esta gente (por la actual conducción) hay gente vinculada al mundo del crimen y lo peor de la ciudad de Rosario".

El video con las amenazas

El mensaje de dejar un sobre con balas en la puerta del sindicato quedó registrado en video registrado por una de las cámaras de videovigilancia que están sobre la vereda.

En esa secuencia, que dura unos pocos segundos y sucedió a casi a las 0.10, se puede observar un hombre joven que llega caminando desde Pellegrini y se detiene frente a la puerta de la entidad, se agacha y deja algo sobre el umbral. Luego, se ve claramente que se cubre la cabeza con una capucha y avanza hacia calle Cochabamba.