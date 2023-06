Que la inflación no da tregua, no es novedad. Tras el salto de abril del 8,4% y de marzo del 7,7%, el índice nacional de precios al consumidor (IPC) del Indec podría encontrar un nuevo piso en mayo. En el último mes se sintió de lleno el impacto de la corrida cambiaria que disparó los dólares paralelos y aceleró la devaluación del tipo de cambio oficial.

"Estiro el sueldo como chicle y espero que no se corte", dice una mujer a La Capital mientras recorre las góndolas de un supermercado céntrico. "Compro carne picada para hacer albóndigas y que me rinda más, los budines los hago yo para tener algo dulce. Todo hay que estirarlo porque la inflación es galopante. Recorté muchísimos gastos", cuenta. Cada vez son más los rosarinos que caminan en busca de rebajas y hacen malabares para llegar a fin de mes. Todos coinciden: no compran si los productos no están en oferta, usan Billetera Santa Fe y las primeras marcas ya quedaron atrás.