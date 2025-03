Incontinencia urinaria: ¿por qué las mujeres no consultan a tiempo y cuáles son los riesgos?

La Capital habló con el médico tocoginecólogo Damián Angeletti, de la Unidad de Piso Pelviano de Grupo Oroño sobre causas, consecuencias (algunas no tan conocidas) y tratamientos para enfrentar este problema que empieza a ser más común después de los 40 o 45 años pero se incrementa con el paso del tiempo. Incluso, de no tratarse en forma adecuada, puede convertirse en un problema severo que provoca depresión, entre otras afectaciones psíquicas.

Se define a la incontinencia de orina como toda pérdida involuntaria de orina ya sea manifestada por la paciente como síntoma o detectada por examen físico u otro estudio a cargo de un profesional de la salud. Se la puede dividir en tres grandes grupos: la incontinencia de orina de esfuerzo ( que se produce cuando la presión intravesical supera la uretral y está asociada a acciones como reír, saltar u otro esfuerzo abdominal); la incontinencia de urgencia, que es la que genera una necesidad imperiosa de orinar sin poder posponer este acto hasta llegar a un baño y la incontinencia mixta que es una asociación de las dos que mencioné en forma previa en un solo cuadro. La que vemos con más frecuencia es la de esfuerzo, en un 50 o 60% del total de los casos.

¿Es un problema habitual?

Para tener una idea del impacto se considera que con el correr de los años una de cada cuatro mujeres sentirá un compromiso importante en su calidad de vida y desarrollo social por incontinencia urinaria. Dentro de los factores de riesgo más importantes o determinantes se encuentran los embarazos, y más importante aun el parto, en relación al tiempo de trabajo de parto, el mayor peso del bebé al nacer, si se usaron fórceps o se hizo episiotomía, y también a la cantidad de hijos que tuvo una mujer. Además hay factores como la edad (menopausia y envejecimiento donde hay una debilidad del piso pélvico, la mucosa y el tejido muscular). Con los años sabemos que se va perdiendo también la fuerza de la vejiga, y la fuerza o presión del cierre uretral complejizando el cuadro.

Señales de la incontinencia urinaria

¿La obesidad también influye?

Si, se considera que aumenta tres veces el riesgo de incontinencia de orina. Y podemos mencionar otras comorbilidades como la diabetes o el tabaquismo.

¿Qué sucede cuando no se trata en forma temprana?

Se ve con más frecuencia entre los 40 y 45 años pero puede aparecer antes. En mujeres jóvenes no tratadas es común que la situación empeore y vaya condicionando cada vez más sus actividades. Esto impacta claramente en el estado de ánimo. Por eso, el tratamiento oportuno es importante para prevenir síntomas físicos pero también efectos negativos a futuro. El tratamiento no siempre es quirúrgico y en personas jóvenes se puede tratar con algunos cambios en el estilo de vida: peso adecuado, alimentación, hidratación, actividad física, ejercicios específicos.

¿Les cuesta a las mujeres hablar del tema?

Considero que es un tema tabú, todavía. Por eso es tan relevante concientizar sobre los síntomas y que las personas busquen ayuda en forma oportuna. Es una patología común pero sin embargo solo el 15 o 20% de quienes la padecen consultan a un médico. Esto se da porque hay una tendencia a normalizar el problema: se cree que es parte del envejecimiento y que no hay alternativa, o por vergüenza no se charla en la consulta ginecológica. Es importante además que el personal de salud habilite la charla en este sentido y no subestimen los síntomas. Muchas mujeres llevan años y años de incontinencia cuando logran hacer una consulta, o cuando realmente las escuchan.

¿Cuáles son las primeras señales de esta condición?

Además de la pérdida de orina hay otros "datos" que nos pueden ayudar a actuar en forma temprana: los tiempos de trabajo de parto, bebés de mucho peso...hay que estar atentos a eso. Puede haber también manifestaciones como incontinencia de gases, de materia fecal y además puede estar asociada a prolapso, pero atención, no siempre se asocia al prolapso.

¿Cuándo se habla de incontinencia severa?

Se determina de acuerdo a cuánto afecta la calidad de vida de la paciente. Pero también con el examen físico y la cantidad de paños que moja la persona por día. Si bien no estamos hablando de una condición mortal sí produce una incomodidad enorme, inseguridad a nivel emocional, genera ansiedad, y está demostrado en múltiples trabajos que las pacientes con incontinencia tienen más tendencia a la depresión. Las limitaciones pueden ser grandes, al punto que muchos le llaman "el cáncer social" porque muchas de estas pacientes, en forma progresiva, van abandonando sus actividades sociales y cotidianas hasta casi no salir de su hogar.

¿Siempre hay una solución o es complejo el abordaje?

El abordaje depende mucho del tipo de incontinencia pero podemos decir que siempre hay un camino, un tratamiento, una solución para, al menos, mejorar los síntomas.