Incendios en las islas: "Hoy la situación está mucho mejor, pero el alerta es permanente"

En ese marco, y al haberse cumplido cien días del operativo dispuesto por el gobierno provincial para combatir el fuego de las islas, el director de Protección Civil de la provincia, Roberto Rioja, se refirió a los 100 días del operativo y al referirse de la situación por las quemas el funcionario expreso que "la situación está mucho mejor pero somos conscientes de que este operativo no hay que moverlo hasta que no caiga una lluvia que enfríe toda la zona y marque un cambio. No solo, porque pueden aparecer puntos nuevos, sino porque las temperaturas aumenten y la sequía no contribuye para nada en la mejoría de la situación".

"Estamos siempre alerta, por si nos toca intervenir. Ya llevamos 101 días con el operativo. Habíamos arrancado en Alvear, pasamos a San Lorenzo, estuvimos 10 días en la zona de Santa Fe capital, volvimos a San Lorenzo y desde hace dos meses estamos en Alvear", detalló Rioja sobre la disposición del operativo con los brigadistas.

El funcionario destacó que "si nuestro trabajo no hubiera estado a la altura de las circunstancia la cantidad de hectáreas que se hubiera quemado hubiera sido terrible".

Al referirse puntualmente a los focos de incendio, Rioja destacó que este año "se notó que los fuegos se propagaron mucho más rápido producto de que cada vez hay menos humedal. En 2020 quedaron algunos internos, en 2021 algunos menos y ahora prácticamente no queda nada. Si bien se recupera rápido la vegetación de las islas cuando empiezan las lluvias, queda una materia seca muy fina y cuando hay vientos los fuegos avanzan con rapidez. Eso también fue cambiando y nos hizo plantear formas de trabajo distintas".

Acerca de la participación y colaboración del gobierno de Entre Ríos en el combate de los incendios en el humedal, Rioja explicó: "Hay que separar las cosas. Quizás Entre Ríos debería haber atacado de forma más contundente la problemática ambiental. Pero a la hora del trabajo para combatir el fuego hemos fortalecido una relación de trabajo. En ese aspecto venimos muy bien"