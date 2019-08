Mocha Celis era una travesti tucumana analfabeta que murió asesinada por la policía. En su memoria, desde marzo de 2012 funciona en Capital Federal el Bachillerato Popular Trans, un espacio educativo inclusivo que ofrece una respuesta a la exclusión histórica que en todos los ámbitos y también el educativo sufren las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros, y que actualmente tiene más de 130 estudiantes, trans y también no trans.

Sobre esa experiencia, Adriana Montenegro trabajó durante cuatro años en su tesina para obtener el título de antropóloga. Lo hizo íntegramente en lenguaje inclusivo y ayer la defendió ante un tribunal en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Si bien esa casa de estudios no está entre las que ya aprobaron el uso del lenguaje inclusivo, e incluso muchos docentes plantean sus resistencias, en el caso del trabajo específico, fue solicitado y permitido.

"Fue un verdadero desafío, porque hace cuatro años cuando pensamos en hacerlo de esa manera el lenguaje inclusivo no estaba en la agenda pública y en debate como lo está hoy", contó la tesista.

Rodolfo Hachén, docente y director del trabajo de Montenegro, recordó que "no había otro modo de llevar adelante este trabajo" y volvió a plantear los argumentos con los cuales hace cuatro años defendió ante otros colegas la decisión tomada en el inicio de la investigación.

"Por el tema en sí mismo, hubiera sido abusivo y malintencionado quedarnos en el un binarismo heteronormativo que para nada representa a esa población trans que está siendo abordada", señaló.

Montenegro se presenta como militante feminista y si bien señala que ahora empieza a utilizar el lenguaje inclusivo en su cotidianidad —"aún me cuesta", admite—, deja en claro que "el escenario era otro hace cuatro años y en el medio pasaron muchas cosas, desde el debate de la RAE (Real Academia Española) hasta los cambios en el inglés, que también se proponen con modificaciones inclusivas".

Más allá de la posición respecto del trabajo puntual, como titular de las cátedras de Metodología de la Investigación y Principio de Lingüística Antropológica, Hachén consideró que "en el uso de la lengua no hay que pedir permiso y ninguna autoridad puede decir cómo se debe hablar, y menos la RAE". Así valoró el proceso actual donde "se pone la ideología en palabra".

"Lo más interesante es que es un cambio lingüístico propuesto por un movimiento, en este caso el feminismo, que de a poco transforma la estructura más profunda del lenguaje y de ese modo visibiliza una problemática aunque no le dé solución—continuó el docente—. Es un proceso que comenzó con señoras y señores, todos y todas, y luego pasó al uso de los neutros @ y x, que no se podían pronunciar; y ahora con la aparición de e logra con mucha economía del lenguaje incluir a todes en una sola forma, y no se trata de incluir sólo a varones y mujeres, sino que rompe con el binarismo hetero normativo permitiendo incluir también a quienes no adscriben a esas posibilidades respetando su autodesignación de género".