Humanidades hace historia y encuentra que aportó la primera decana mujer del país

Fue un descubrimiento, de esos que ocurren casi sin quererlo. En la previa a la pandemia, entre unos materiales casi destinados al descarte, el Programa de Preservación Documental de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario halló una nómina de autoridades de la que antes se había llamado Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación con dependencia en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y apareció el nombre del una mujer que saltó a la vista: Erminda Benítez que por entonces utilizaba, como era uso y costumbre, el apellido de casada "de Lambruschini". El documento permitió conocer la historia de quien no sólo fue la primera decana de la facultad entre 1954 y 1955, en los últimos dos años del peronismo, sino que además había sido la primera mujer en ocupar ese cargo en una Universidad nacional en todo el país, en un tiempo donde ser maestra normal o directora de escuela aparecía como las máximas de las aspiraciones en las instituciones educativas. ¿Por qué su nombre quedó invisibilizado?, es una de las preguntas que no dejan de hacerse hacia adentro de la propia facultad, mientras tanto, no dudan salir al rescate de su figura y más aún en el marco de las celebraciones de su 75º aniversario.