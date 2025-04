Huevos y consumo: la mirada de tres nutricionistas rosarinas respecto a la alta demanda

huevos.jpg

En ese sentido, destacó que este producto "es sumamente versátil porque se puede consumir de diferentes maneras: solo, en rellenos y en preparaciones tanto dulces como saladas".

"Es práctico y fácil de conseguir, utilizar y consumir. Por lo general, no provoca malestares gastrointestinales o intolerancias, salvo casos muy particulares", agregó.

En tanto, la nutricionista deportiva Irene Morelli opinó: "Como tenemos la pandemia de sobrepeso y obesidad, siempre se hace más hincapié ahora en lo proteico. Se ofrece mucho la opción de huevo revuelto, por ejemplo".

No obstante, no dejó de lado una costumbre argentina asociada a la moda de otros países como Estados Unidos: "Tendemos a homogeneizarnos al menú norteamericano sin realizar en muchos casos una consulta correspondiente para saber si hacemos bien o no en llevar adelante ese tipo de dietas".

Una "proteína patrón"

En relación al incremento del precio experimentado en estos días, Morelli evaluó que "a veces, como hay más demanda, sube un poco el precio. De todas formas, es una proteína patrón a nivel biológico, es la que tenemos de referencia los nutricionistas porque es completa y, en general, tiene buen precio ya que hoy por hoy una buena carne magra en Argentina es cara".

Huevos.jpg En América se encuentra el Instituto Latinoamericano del Huevo que impulsa su ingesta. Pixabay

Más allá de las bondades de este alimento noble y esencial, la licenciada Lucía Albertengo apuntó que el llamativo consumo de huevo en la población argentina se debe a varios factores.

"Es un alimento que está de moda detrás de todo lo que es el entrenamiento, los gimnasios y el marketing. Ciertas veces hay ciertos alimentos que se ponen de moda, como pasó con la harina de almendras, con el aceite de coco y con un montón de alimentos que la industria y el márketing lo hacen posible", analizó.

En ese sentido, consideró que "la demanda aumentó mucho porque la gente hace comidas con excesiva cantidad de huevos, cosa que en la nutrición está muy mal. Pero como está de moda y se comparte en redes, la gente lo compra".

Huevos y colesterol en exceso

Albertengo explicó que "el huevo tiene un nivel alto de colesterol, que es una grasa que tiene que estar en cierto nivel en el organismo porque si está en exceso es perjudicial para la salud. La realidad es que se está consumiendo muchísima más cantidad de huevos por día, entonces la ingesta de colesterol es muy alta".

"Por ahí no está tan bueno comer tantos huevos porque, más allá de que tiene proteínas, te incorpora colesterol, que está solo en la yema. Con la clara no pasa eso, pero la proteína está en ambas cosas y el huevo aporta 6 gramos, cosa que está muy bien por el tamaño que representa", destacó al comparar sus componentes.

La recomendación saludable para Albertengo sería consumir una yema por día, o sea, un huevo por día, más allá de que se pueden comer más claras. "Ya tenemos un consumo de colesterol con las carnes, entonces la idea es un huevo como máximo. Eso sería la recomendación eh general".