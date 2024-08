Historia sin fin: sigue el conflicto entre Iapos y los anestesistas

Molina brindó precisiones del problema que debe afrontar desde el 18 de julio pasado . “Ese día llevé a mi esposa al Hospital Español, donde le dijeron que se tenía que operar de apendicitis de forma urgente. Y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que en ese momento la obra social no cubría la anestesia, una situación que llevaba cuatro días. La opción era abonar 400 mil pesos, porque la operación se haría de día, si la intervención hubiera sido de noche había que abonar un 50 % más. No tuvimos otra opción que pagar ese dinero” porque no había margen para esperar.

En declaraciones a La Ocho, Molina recordó que tres días después hizo el trámite ante el Iapos para acceder al reintegro de esa prestación médica, presentando las facturas correspondientes y los documentos que le entregó el sanatorio. “Como no obtuve respuesta en una semana, presenté una carta ante el director del Iapos, Oscar Broggi. Expuse que no podía esperar tres meses la devolución de ese dinero porque a su vez yo tenía que devolverlo”.

Iapos.jpg Iapos enfrenta un conflicto con los anestesistas.

“Además, no corresponde que yo pague ese dinero cuando me están descontando 100 mil pesos por mes por la obra social. Eso es lo que aporto al Iapos. Tengo un cargo en una escuela nocturna (la 471) y otro cargo a la mañana. Entre los dos me descuentan 100 mil pesos todos los meses”, precisó Molina.

El docente contó que desde la obra social le anticiparon que se iban a comunicar con en el transcurso de la semana. “Como no lo hicieron, me presenté y me informaron que la nota había llegado al director y que en los próximos días se volverían a comunicar. Como a la semana siguiente no tuve novedades, regresé al Iapos nuevamente y también me volvieron a decir que no tenían una respuesta. Accedí a hablar con una secretaria del director, me dijo que se iba a poner con mi caso. Me comprendió, me dio la razón, pero ayer me dieron otra mala noticia”.

“Mi mujer salió bien de la operación, pero no puedo esperar tres meses a que me devuelvan ese dinero. Esto genera impotencia, porque hace muchos años que pago la obra social y cuando se la necesita aparecen estos problemas”, subrayó el docente.

El problema entre los médicos anestesistas y el Iapos comenzó a mediados de julio, cuando la entidad que agrupa a los profesionales de la salud (Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación) resolvió cambiar la forma de cobrar sus honorarios. Lo hicieron como forma de reclamo de una deuda por prestaciones que venían desde el verano y también para actualizar aranceles. Desde entonces, los anestesistas que atienden por Iapos cobran sus honorarios en forma particular y entregan las facturas correspondientes para que los afiliados soliciten el reintegro de ese dinero a la obra social.

Si bien no se trató de un corte de servicio, el cambio en la forma de cobro causa inconvenientes para aquellos que deben afrontar los aranceles en forma particular.