Hisopados Covid: quiénes deben testearse en esta nueva ola y dónde hacerlo Ante la suba de casos de coronavirus es necesario repasar el protocolo vigente. A quiénes les corresponde el examen. Las opciones en la salud pública y privada

Testeos. En el ámbito público hay que pedir turno para hisoparse

“Tengo síntomas de Covid: tos, malestar general, algo de fiebre...llamé al servicio de emergencias y me indicaron un hisopado pero mi obra social no me reconoce el test. No sé qué hacer”, contó a este diario Isabel, de 76 años, quien no quería salir de su casa porque se sentía mal.

El caso resume lo que está ocurriendo por estos días en Rosario donde los contagios se multiplicaron: muchos quieren hacerse el examen para saber si tienen o no Covid, y no saben dónde recurrir, no conocen las normativas vigentes o se encuentran con que su obra social no tiene convenio con ningún laboratorio.

Según información a la que accedió este diario, respecto de las obras sociales y prepagas que funcionan en la ciudad (y que son más de 50), la mitad no está reconociendo ni el test rápido ni la PCR, aun con indicación médica. Dentro del otro 50%, las medidas que tomaron son distintas: algunas reconocen un porcentaje del valor, otras tienen convenio a lo sumo con uno o dos laboratorios, y hay una que solamente autoriza el test rápido, lo que implica que si ese test da negativo y es preciso confirmar por PCR el afiliado debe hacerse cargo de ese costo. De allí que la gente que puede pagarlo esté recurriendo a las farmacias a comprar el test hogareño, que ronda los 1.500 pesos y ofrece el resultado en pocos minutos. En salud pública, los test están reservados, de acuerdo al protocolo vigente, para los mayores de 50 años, las personas de cualquier edad con enfermedades preexistentes y los trabajadores de salud y fuerzas de seguridad. Si alguien está incluido en algunos de estos grupos, y necesita saber si tiene que testearse o no, tiene que sacar turno en la página del gobierno de Santa Fe. Hay que ingresar a la página santafe.gob.ar, ir donde dice Coronavirus y allí a “testeos Covid 19”. Luego será citado para una consulta (en el Hospital Eva Perón, en el Centenario o en el Provincial) y el médico determinará si debe hisoparse o no de acuerdo a los criterios vigentes y el estado de salud de la persona. Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe, explicó que “el hisopado, en caso de que haya dos o más síntomas compatibles con Covid, se recomienda (y se prioriza) a personas mayores de 50 años o de cualquier edad que estén en grupo de riesgo y a trabajadores estratégicos como son quienes están en salud, en las fuerzas de seguridad, quienes trabajan en instituciones cerradas como geriátricos”. “También es importante que se hisopen, si tienen síntomas, quienes hayan llegado del exterior en los últimos 15 días. Especialmente para poder determinar, si dan positivo, si el contagio se produjo con alguna variante que no tenemos en este momento en nuestra zona”, explicó el funcionario. Por fuera de esta población, dijo Torres: “Quien tiene síntomas de Covid debe autoaislarse cinco días como lo haría con cualquier otro cuadro gripal. En los días posteriores al aislamiento, es indispensable que esa persona extreme los cuidados, que use barbijo, que no permanezca con otros en espacios sin ventilación, que se lave las manos en forma frecuente y no comparta objetos personales con otras personas”. En los laboratorios Es habitual -por estos días- que las personas que tienen indicación médica para hisoparse (y ya cuentan con orden y ficha epidemiológica) se la pasen llamando a los laboratorios de la ciudad a ver si alguno tiene convenio con su obra social o prepaga. Incluso personas mayores o en otros grupos de riesgo, han escuchado por parte de su prestador que no le reconocerán el testeo. Encargados de distintos laboratorios de Rosario señalaron a La Capital que, efectivamente, no todos los prestadores están cubriendo los hisopados y que se acercan personas a testearse, con la orden médica, y se angustian al enterarse que su obra social no se los cubrirá. Gustavo Dip, director técnico de Laboratorios Turner, ofreció un panorama general de la situación del Covid, de acuerdo a lo que observan en su institución: “En noviembre tuvimos muy pocos testeos y una tasa de positividad casi nula. Pero ya en la primera semana de diciembre empezó a notarse otro movimiento y aparecieron los positivos. En estos momentos, y en relación a esa primera semana, se hacen muchos más hisopados y la positividad está en el 40%. Creemos que la tendencia es a la suba”. “En las próximas semanas, e incluso en los primeros días de enero, sin dudas habrá un incremento importante de testeos y de positivos. Vienen las fiestas, hay un montón de reuniones, las celebraciones por el campeonato mundial, las vacaciones. Posiblemente sean casos leves o a lo sumo algunos moderados porque hay mucha gente vacunada y eso es a favor de que no se presenten complicaciones”, dijo Dip.