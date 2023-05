Harán una "ñoquiada" para reclamar la ampliación del servicios de comedores de la UNR

El ex presidente de España José Luis Rodriguez Zapatero da una clase magistral en la UNR

Más allá del problema de falta de "cupo", también los estudiantes apuntan a las largas demoras que existen en la entrega de viandas. “En el comedor universitario de La Siberia, por ejemplo, no sólo es difícil acceder a un menú, sino que quiénes sí consiguen un ticket de almuerzo tienen que hacer entre 30 y 50 minutos de fila para retirar su vianda", expresó Alejo.

Los estudiantes están pidiendo, concretamente, dos cosas. Por un lado, "un aumento urgente de la cantidad de tickets en todos los comedores de la UNR". Pero, por el otro, también reclaman "la descentralización de la entrega de viandas en los bares de las facultades, para evitar las extensas filas y demoras en los comedores".

Y más allá del reclamo general de ampliación del servicio de comedores, existen demandas concretas de cada facultad. Es el caso de la facultad de Humanidades y Artes, quienes hace varios meses vienen reclamando por la falta de un bar. "Quienes estudiamos en Humanidades no tenemos ningún lugar donde acceder a un almuerzo o cena a un precio económico: en la facultad no hay comedor ni bar, y el comedor de zona centro (el que más cerca nos queda), es compartido con otras dos facultades y es una odisea conseguir un ticket. Por esto, desde principios de 2022 venimos denunciando la falta de un bar público en la facultad de Humanidades que nos permita a los estudiantes acceder a las comidas a un precio accesible, pero las autoridades no nos dan una respuesta", precisó Paula Sánchez, presidenta del centro de estudiantes.

La jornada también se plantea como una instancia de defensa de la educación pública y en solidaridad con la lucha de los docentes universitarios, que desde principio de año vienen reclamando por mejoras en sus salarios y condiciones laborales.