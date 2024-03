"Fuiste el hombre de mis sueños", el mensaje de la pareja del playero asesinado

Este domingo, cerca de las 3 de la madrugada, la novia de Bruno tuiteó: "No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ". Y mas tarde escribió: "Cómo hago para que mi bebe entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados? No puedo más".