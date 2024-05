Fin al conflicto: los municipales aceptaron la propuesta salarial de la Intendencia

Se firmó el acuerdo de suba salarial del 18 por ciento trimestral. Recién el 17 de julio, las partes volverán a conversar de salarios. Se mantiene el descuento del día de paro no trabajado.

Punto final a un conflicto que empezó el martes con un paro sorpresivo de los municipales, siguió con la intimación al acatamiento para levantarlo ordenado por el Ministerio de Trabajo y terminó esta tarde con la firma del acta entre la Intendencia y el Sindicato de Trabajadores Municipales en la que se acepta una suba salarial del 18 por ciento trimestral; idéntica a lo acordado entre los estatales provinciales y la Casa Gris . Lo cierto es que, el municipio ratificó que descontará el día no trabajado a quienes se plegaron a la medida de fuerza que se extendió hasta el miércoles a la tarde.

Paro de municipales: "La dirigencia del sindicato no acata la conciliación obligatoria"

La resolución fue el epílogo de una saga de roces, confrontaciones y acusaciones cruzadas entre ambos sectores. El municipio había denunciado el incumplimiento del acatamiento ordenado por Trabajo y no acudió a la primer audiencia y documentó cómo el gremio instó a romper la determinación. El gremio por su parte, se hizo presente en la reunión del martes ante los funcionarios del Ministerio, tras lo cual aceptó levantar el paro por 48 horas que habían lanzado recién a la tarde de ésta jornada. Frente a ello, el Palacio de los Leones ordenó descontar el día no trabajado a los empleados que se hayan ausentado de sus puestos de trabajo. Una determinación que pese al acuerdo salarial, mantendrá en firme.

"Fue una reunión larga, con cuartos intermedios. Pero terminamos en la misma propuesta que la provincia. El primer acuerdo del año con este horizonte de tres meses nos da una posibilidad de no someternos a un desgaste permanente en paritarias. Queda demostrado que era innecesario llevar la conflictividad que se llevó al nivel que se hizo esta semana. No tenía ningún sentido. Es una oferta realista y razonable, no es lo que pretendía el sindicato, pero es una alternativa razonable, justa y cumplible", resumió Chale.