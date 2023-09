Fiesta de estudiantes rosarinos en defensa de la universidad pública

El rector de la UNR Franco Bartolacci expresó que la idea fue compartir con los jóvenes buena parte de las cosas que hace la UNR. "Tenemos stands de todas las áreas de la universidad, facultades, escuelas, compartiendo no solo la propuesta académica sino todas las herramientas, los programas, los dispositivos que tenemos en un momento o en un contexto donde entendemos que es muy importante poder hacerlo poniendo en valor la necesidad de sostener un sistema universitario que es único y particular en el mundo como tiene la Argentina", dijo.

UNR.jpg

Ante el debate que pone en jaque la educación pública, la idea fue en este día tan especial para los estudiantes, defender la universidad y al sistema educativo público que Bartolacci destaca como uno de los aspectos más positivos que el país detenta: "Queremos defender un sistema científico nacional tan relevante como tiene nuestro país".

"Es cierto que Argentina tiene enormes problemas estructurales y que ha resuelto bien pocas de esas cuestiones, pero una de las cosas que ha hecho bien es su educación pública que iguala, que garantiza derechos que hoy llega a todas las partes del territorio nacional y que hace posible historias como las que estamos empezando a contar en nuestra universidad", enfatizó Bartolacci.

Y destacó a los estudiantes que volvieron después de mucho tiempo a partir del programa Regresar y hoy están terminando su carrera: "Tenemos estudiantes que están haciendo la secundaria virtual en nuestra universidad. Hay muchas familias con historias de vida tremenda que están pudiendo cerrar una etapa a partir de esa propuesta. Tenemos estudiantes de nuestra escuela de oficio. Hay más de 7.000 personas que ya recibieron su diploma. Muchas de estas personas han encontrado trabajo a partir de esa propuesta universitaria".

En ese sentido apuntó a la situación económica y a la discontinuidad en las partidas presupuestarias destinadas a las universidades. "Hay muchas cosas que hace la universidad pública para ayudar a mejorar todo lo que nos pasa. Eso se hace con mucha iniciativa, con mucha gestión, con mucho trabajo, pero también con presupuesto. Por eso es importante defender, poner en valor, advertir el riesgo que algunas posiciones tienen para con la educación que tenemos que cuidar" .

unr1.jpg

Bartolacci advirtió que el riesgo que corre la educación superior es alto. “Tengo la responsabilidad de representar a una comunidad muy diversa, yo no suelo tomar posición en los contextos electorales, pero sí como rector de la UNR tengo que advertir el riesgo que esas políticas podrían tener para la continuidad de muchas de las cosas que estamos efectivamente haciendo”.

“Cuando se nos dice, hay que mirar los países desarrollados del mundo, entonces decimos que lo que ellos hacen es invertir en ciencia y tecnología. Más del doble o el triple de lo que está invirtiendo la Argentina en ciencia, en producción científica, en formación universitaria. No es retrocediendo en eso, es avanzando en eso, porque todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación. Esto no implica que no reconozcamos que hay que cambiar muchas cosas. Soy el primero que siempre dice que la universidad hace muchas cosas bien, pero que podría hacer mucho más y que para eso tiene que repensarse, resignificar mucho. Estamos produciendo esos cambios, pero siempre es sobre la base de cuidar lo bueno”, concluyó.

El encuentro en el Galpón de las Juventudes contó con clases públicas de la Dirección de Educación Física, transmisión de Radio UNR en vivo, bandas del Concurso "Tu banda suena", impresión 3D de llaveros a cargo de docentes de la Escuela de Oficios, eco-canje de flores para el cuidado del medio ambiente, juegos que tuvieron como temática central la ESI y otras acciones de género y sexualidades, promoción de la salud con un taller de RCP, stands de estudiantes emprendedores, y parte de la muestra "Visible lo invisible" la cual es una propuesta de la UNR dedicada a las ciencias y tecnologías para jugar y aprender.

Se realizó un show musical de "Traigan Puertas" un programa de la Escuela de cumbia, y de otros conjuntos musicales conformados por docentes y estudiantes de la UNR. La convocatoria buscó reconocer el esfuerzo que los y las estudiantes realizan día a día para continuar con sus estudios, y promover una actividad en defensa de la educación pública.