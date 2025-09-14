La Capital | Ovación | Copa Santa Fe

En la Copa Santa Fe manda Social Lux, que se coronó campeona ante Unión de Santa Fe

Las mujeres de Social Lux dieron cátedra y se consagraron con su gran triunfo sobre las últimas campeonas tatengues. Fiesta en Mercadito.

14 de septiembre 2025 · 17:33hs
Las jugadoras campeonas de Social Lux

Las jugadoras campeonas de Social Lux, que se hicieron de la Copa Santa Fe en definición por penales ante Unión de Santa Fe en Mercadito.

Social Lux se consagró en la Copa Santa Fe femenina, en una final histórica ante Unión de Santa Fe, las últimas campeonas. Fue después de una definición apasionante en Mercadito, que se debió recurrir a los disparos desde el punto penal, luego de igualar 2 a 2 en los 90 minutos, mismo resultado que en la ida en la capital provincial.

Unión se puso en ventaja a los 22' del primer tiempo, a través de Noralí Servín, quien le punteó al pelota delante de la arquera en un córner desde la derecha. Y así terminó el primer tiempo,

A los 16' del segundo tiempo llegó el segundo de Unión de afuera del área de Daiara Paye y parecía cosa juzgada. Pero Social Lux pudo empatarlo a los 31' y a los 37', en una corrida por derecha que terminó en el toque con el arco vacío de Mayra Mansilla, y un remate de afuera del área de Valentina Figueroa. Así lo llevó a los penales, donde ganó 3 a 2.

En la definición por penales, Unión marró tres, dos afuera y uno en el palo, mientras que la arquera tatengue contuvo dos y marcó el suyo, pero no alcanzó. La fiesta fue de Mercadito. El último visitante, que definió la serie, fue marrado por Daiara Paye, la misma que marcó el golazo del segundo.

La ida de la final fue un gran empate de Social Lux

Para llegar de la mejora manera a la revancha. Social Lux había conseguido en Santa Fe un gran empate 2 a 2. Es más, siempre lo iban ganando.

Brisa Cortés había puesto en marcha la victoria con un gran cabezazo, aunque inmediatamente lo igualó Marilyn Coronel de penal. Pero antes del descanso, con la viveza de Evelyn Peralta.

Jazmín Lencina pondría el 2 a 2 definitivo para las tatengues, que sufrieron la expulsión de Romina Sacco.

Por Lucas Ameriso

