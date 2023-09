Feminismos y diversidades movilizan en defensa de un piso de derechos

Lucrecia Aranda, activista y representante de la Regional Rosario de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito remarcó "la amplitud y pluralidad" de las asambleas donde se definió la convocatoria y explicó más allá de tomar la fecha del 28S la movilización "trasciende los derechos sexuales y reproductivos, porque el ataque a los derechos, como hace (el candidato a presidente por la Libertad Avanza Javier) Milei al derecho al aborto no es más que la punta del iceberg , lo más simbólico de este enorme avance de las mujeres y diversidades por el reconocimiento de sus derechos y la ampliación de su ciudadanía en los últimos años".

Micrófono abierto

Un micrófono abierto dará la bienvenida a todas las organizaciones en el Monumento. "Con una inscripción previa, la idea es que todas las organizaciones de la asamblea que quieran puedan tomar la palabra para expresar su punto de vista en un tiempo acotado de un minuto", explicó la integrante de la Campaña, que señaló que esta modalidad se definió como la mejor alternativa frente a la pluralidad de voces y como superadora a un documento consensuado.

Como además la jornada elegida es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, claro que habrá un pañuelazo, pero además porque como señala Aranda, por estos días "el pañuelo verde significa mucho más, da cuenta de toda esta construcción y este camino de derechos conquistados por las mujeres, las diversidades y las personas trans".

Pero además, ante el avance de los discursos antiderechos y negacionistas, el pañuelo verde marca "ni un paso atrás, un piso en los derechos conquistados", señalan. Porque si bien la movilización se produce en un momento de fuerte descontento y a sabiendas de que son muchas aún las políticas que quedan por construir, lo que dejaron en claro las organizaciones participantes de la asamblea es que "es con un Estado presente y fuerte".

ASAMBLEA1.jpg

Aranda afirmó que "cuando se atacan y se intentan ridiculizar la importancia dentro del Estado a las políticas públicas destinadas a las mujeres, se pone en cuestión nuevamente si las violencias que sufren mujeres y diversidades en los vínculos interpersonales son parte de la seguridad pública y de las responsabilidades del Estado o es una cuestión privada, porque esto que hoy nos parece de sentido común, no tiene nada de común y fue una construcción de años".

"Son enormes los avances logrados, pero siempre se puede retroceder si no valoramos lo que tenemos -continuó-. Por eso, la convocatoria es por la defensa de los derechos y siendo muy consientes del momento de malestar, en el que son las mujeres las más castigadas y las que lo sufren en la cotidianidad. Pero no es bajándonos de este piso que vamos a mejorar la calidad de vida, ni porque se deje de ar ESI en las escuelas o porque mueran las mujeres en abortos clandestinos, no porque deje de haber políticas públicas que ayuden a las mujeres es que van a bajar los índices de inflación, eso es lo que hay de dejar en claro".