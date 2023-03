Exigen que la Q y otras cuatro líneas lleguen hasta las facultades de La Siberia

Los recorridos se redujeron en la pandemia y, aunque en el centro universitario arrancó la actividad presencial de 2023, el transporte no se regularizó. "Si no llegan hasta acá los recorridos, tampoco los estudiantes", dicen los alumnos de la UNR

A La Siberia ya volvieron las mesas de exámenes y los cursillos, e incluso ya comenzaron las clases en varias de las facultades que son parte del Centro Universitario Rosario (CUR) donde, tras la pandemia, se retomó la presencialidad en un 99 por ciento. Sin embargo, los estudiantes que tienen que llegar hasta ahí aseguran que lo que no volvieron son los colectivos. Hay cinco líneas que aún no completan su recorrido hasta ese rincón del barrio República de la Sexta que se llena de jóvenes. Para ellos, el principal inconveniente se presenta con la línea de trolebuses Q, que también dejó de llegar hasta la esquina de Riobamba y Beruti. "Si no llegan los colectivos tampoco pueden llegar los estudiantes", reclamó Enzo Balbuena, consejero superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y representante de la Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario (FUR).