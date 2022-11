Eventos y mugre: quieren cobrar un fondo para costear la limpieza

La iniciativa ingresará en breve en el Palacio Vasallo para comenzar a entusiasmar a los ediles y edilas del cuerpo deliberativo y luego ver cómo se recepciona en la Intendencia.

Por lo pronto, los integrantes de la asociación pedirán se recibidos por los miembros de la comisión de Ambiente y Espacio Público para comenzar el derrotero parlamentario de cara a una ordenanza.

“Vamos a tratar de que la normativa también involucre al funcionamiento de Newell’s. Cuando hay partido tenemos un desorden impresionante que no se veía tiempo atrás en relación a esto. Se han duplicado los puestos de choripanes, hacen fuego en cualquier lugar, se instalan donde quiere cada uno. Y luego, la Dirección de Higiene Urbana, sostenida por el erario público, tiene que destacar una cuadrilla especial que trabaja para grandes eventos para que haga la limpieza posterior y el parque no sea un basural a cielo abierto. Y asimismo resulta escaso, porque no queda el parque totalmente limpio. Entendemos que el club, por estar enclavado en el espacio verde más emblemático de la ciudad, tendría que colaborar en este sentido”, ahondó D’Alessandro.

El pago por anticipado de una suerte de “adicional por limpieza y mantenimiento” se haría en base al cálculo del evento y la cantidad de personal y recursos estipulados para dejar el espacio tal como se lo encontró previamente.

Vandalismo e inseguridad

Desde la Asociación volvieron a mostrarse en alerta por el vandalismo imperante en el parque y reclamaron una mayor presencia policial . “Si no se aplica mayor severidad en el ordenamiento en general, será todo muy relativo, y quizás se pueda contar con recursos económicos, pero no deben fallar la prevención y el control y la seguridad”, remarcó el directivo de la Asociación de Amigos del Parque tras insistir con los ecos del partido por Copa Argentina entre Talleres y Banfield en el Coloso, donde las inmediaciones del estadio quedaron “tapizados” de autos sobre las veredas y los fuegos de los asados se multiplicaron arriba del espacio verde.

“Fue una impunidad total. Y si quemaron árboles añosos para prender un asado vamos a estar en la misma de siempre. Y la proliferación de puestos de choripán cada vez que Newell’s juega de local es terrible. No hay ordenamiento”, se quejó.

Para citar un ejemplo que contrapone esta realidad, D’Alessandro citó el tradicional encendido del árbol lumínico de Navidad en la rotonda de Oroño y Pellegrini. Allí, la fiesta previa y posterior en materia gastronómica con food trucks y puestos de choripán se hace en la plaza del Foro, frente a Tribunales, en un lugar asfaltado y más retirado de los árboles.

El parque tiene un desafío por delante. Hoy se presenta Tini en el Hipódromo, tras la suspensión del domingo por mal clima, y el sábado actuará en el estadio de Newell’s el grupo de rock La Renga, que atrae una multitud de tribus urbanas de todos los rincones del país.

“Serán oportunidades para determinar qué sectores del parque están aptos para instalar puestos. Esto es prioridad. Porque lo que pasó con Copa Argentina fue la gota que rebalsó el vaso de un proceso que se venía dando desde hace rato”, subrayó.