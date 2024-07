Este jueves entra en vigencia una nueva suba de taxis en Rosario: cuánto aumenta

Los viajes en taxis y remises tendrán un nuevo aumento a partir de este jueves . La nueva tarifa había sido acordada por el Concejo Municipal y completa el 50% anunciado en mayo pasado . No obstante , los choferes perciben que la tarifa sigue retrasada.

6_Celina Mutti Lovera_74763235__22-10-2019__4.00x11.30.jpg Horacio Yannotti, secretario general del sindicato de taxis de Rosario, apuntó que el aumento no alcanza para salir de la crisis que vive el sistema de taxis. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

>> Leer más: Viajes compartidos en taxi: los choferes piden que se implemente el servicio

El sector observa de forma positiva que el municipio “esté reglamentando las aplicaciones y que se sepa definitivamente cuáles son las que están trabajando bajo el marco de la ley o no, y poder sancionarlas incluso judicialmente".

"Estamos hablando de una tarifa que ya viene retrasada desde el mes de enero”, expresó el gremialista y sostuvo que el aumento no alcanza: “Consideramos que es insuficiente dados los costos operativos que hoy por hoy tiene la actividad, con el costo de mantenimiento, reponer el vehículo, pero esto es una bocanada de aire fresco tener un poco más de porcentaje de tarifa. No obstante, también hay que tener en cuenta que el bolsillo de pasajeros no puede responder a un aumento muy elevado".

Nuevos valores

Con el incremento aplicado, los costos de la tarifa de taxis serán los siguientes:

Bajada de bandera diurna: $1.377 • Ficha y el minuto de espera diurno: $64,50 • Bajada de bandera nocturna: $1.609,50 • Ficha y el minuto de espera nocturno: $73,50 • Bajada de bandera para domingos y feriados: $1.764 • Ficha para domingos y feriados: $73,50 • Bajada de bandera nocturna para viernes sábados y vísperas de feriado: $1.764 • Ficha nocturna para viernes sábados y vísperas de feriado: $73,50

La tarifa de remises, por otro lado, pasarán tener los siguiente precios:

• Bajada de bandera diurna: $1.609,50

• Ficha diurna: $82,50

• Minuto de espera diurno: $126

• Bajada de bandera nocturna: $1.987,50

• Ficha nocturna: $94,50

• Minuto de espera nocturno: $142,50