"Estamos desorientadosy muy angustiados"

"Nosotros estamos muy desorientados porque siempre vinieron por Nación, la medicación de alto costo siempre se manejó de esa manera. Esto nos obliga a paliar la situación con donaciones de la institución y de familias cercanas a las que les quedó algún sobrante", exclamó la presidenta de la Asociación Rosarina de Fibrosis Quística "Amor", Dora del Greco.

Entre los medicamentos de alto costo que dejaron de llegar "está el Pulmozime, que es un mucolítico que no es de los comunes. Ellos usan uno especial para mantener permeables las vías respiratorias. Y también utilizan antibióticos inhalados para nebulizaciones, tobramicina mayormente. Esos son los dos más importantes".

"Esta es una enfermedad genética y los pacientes necesitan tratamientos de manera permanente. No se puede discontinuar. Utilizan a diario esta medicación para mantener la función pulmonar, porque si no se deteriora muy rápidamente, y pueden surgir complicaciones muy importantes. Incluso algunos no están muy lejos de la chance de un trasplante", graficó con claridad el cuadro de necesidad que rodea a estos pacientes.

Y enfatizó: "Queremos que esto se sepa. Y parece que si no trasciende por los medios, no hay chances de que se resuelva".

"Nos gustaría que el doctor Casín nos dé una versión oficial de la situación real, porque estamos muy angustiados. Las recetas se presentan con regularidad pero los medicamentos no llegan desde julio", resaltó Del Greco. Para acercar ayuda se pueden contactar vía web (http://www.fqamor.com.ar).