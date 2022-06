Escasez de gasoil: para UTA Rosario "la situación no es tan crítica por el momento"

El dirigente Sergio Copello sostuvo que el problema en el transporte urbano podría complicarse si los envíos de combustibles no se cumplen en tiempo y forma

“No tenemos novedades de que sea tan crítica la situación para el transporte de pasajeros, al menos en el urbano, pero puede pasar que se agrave si esto se extiende. Ya para el ciudadano común, en algunas estaciones de servicio es complicado cargar gasoil. Si bien las empresas trabajan con compras programadas, esto quiere decir que se pueda dar”, puntualizó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, prometiendo que con adquisiciones ya pactadas el problema del abastecimiento de combustible “se solucionará en 20 días”, Copello opinó: “La respuesta a ese anuncio tendría que darla el sector empresario, que mide al minuto la cantidad de litros con que cuenta. Que el ministro haya anunciado eso no quiere decir que cumpla. Se cumplirá cuando el camión tenga el combustible”.

Acerca del proyecto de ley de transporte que se discutirá en el Congreso Nacional para equilibrar los subsidios que se distribuyen entre Buenos Aires y el resto del país, Copello señaló que “hay en Diputados varios proyectos para una ley federal de transporte y muchas cifras están dando vueltas. Pero el problema de fondo es el proceso inflacionario. Si se dan más millones de pesos en subsidios, pero la inflación sigue en alza ese dinero no va a alcanzar. Y si las partidas de este mes no se entregan, vamos a tener problemas. No hay certezas y es muy difícil establecer un cronograma de pagos y tener una cierta estabilidad para la actividad”.