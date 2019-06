"El fallo de la Justicia es una tomada de pelo". Así opinó una de las integrantes de Madres que se Plantan, la agrupación que persigue la legalización del autocultivo de cannabis medicinal para sus hijos, y que días atrás sufrió un revés judicial. "Pedimos un amparo medicinal y nos dieron uno recreativo", ironizaron, al señalar que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario no les permite cultivar marihuana para hacer el aceite "pero sí para uso personal".

Las Madres que se Plantan hicieron esta tarde una conferencia de prensa en Distrito Siete a raíz del fallo judicial de la Justicia, que revocó la medida cautelar otorgada por la jueza de primera instancia, Sylvia Aramberri, a favor de seis madres de chicos con problemas de salud, permitiéndoles el autocultivo de cannabis y la producción de un medicamento casero en sus domicilios.

"Este fallo no es un problema, es un paso más. Problema era cuando estábamos solas con nuestros hijos en una guardia con un procedimiento médico distinto cada vez y no conocíamos el aceite de cannabis que nos cambió la vida", dijo Natalia Mola, una de las madres, mientras Carina Prieto calificó como "una locura" que Apelaciones les ordene "interrumpir un tratamiento que estabilizó a los chicos. Tenemos que volver a foja cero, nos obligan a usar un aceite estándar que ya está comprobado que no funciona".

>> Leer más: Revocan la cautelar que permitía a un grupo de madres el autocultivo de marihuana

Jésica Pellegrini, abogada de Ciudad Futura y concejala electa, aseguró que irán a la Corte Suprema de la Nación "para que convalide el fallo de primera instancia de la doctora Aramberri, que es el que garantiza el tratamiento adecuado entre las madres, la Facultad de Bioquímica y las organizaciones profesionales". Y añadió: "El fallo de la Cámara es claramente inconstitucional porque retrocede en las garantías ya consagradas en primera instancia".

Acompañaron a las madres el diputado Carlos del Frade y la concejala Caren Tepp, quien manifestó que "para este tipo de luchas es fundamental abrir el juego para que la sociedad se sume y apoye. Eso ya está ocurriendo y en ese camino vamos a seguir".

Una de las Madres que se Plantan, cuyo hijo tiene cuadriplejia espástica y parálisis cerebral, aseguró que "el aceite le mejoró su calidad de vida, no sufre dolor".

"Si no fuera por el aceite estaría tomando ocho medicamentos que lo tendrían todo el día dormido y con botón gástrico. Gracias al aceite es un niño con motivación y muy conectado a la realidad", indicó, además de resaltar: "Su hermano mellizo empezó a verlo como un niño, con sus necesidades, y no como algo que estaba postrado en una silla".

Dijo que su hijo necesita aceite con CDB (cannabidiol) y THC (tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo del cannabis). "Pero ellos nos están obligando a darle un aceite estándar. Es muy triste que la Justicia decida por la salud de nuestros hijos".

Aclaró que el fallo les permite cultivar pero no pueden hacer aceite de cannabis. "El fallo nos deja cultivar pero para consumo personal, no para hacer el aceite para nuestros hijos", dijo.

Otra de las madres señaló: "Pedimos un amparo medicinal y nos salió un amparo recreativo. Es muy gracioso, es una tomada de pelo".

"Meten presos a aquellos que quieren plantar, y nosotras queremos hacer aceite pero nos dejan plantar solamente si es para uso personal", concluyó.