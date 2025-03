Encontraron a Norberto, el paciente que escapó del Heca con lesiones cerebrales delicadas

Este lunes, los familiares de Norberto denunciaron que el hombre se escapó del Heca el sábado a la noche a pesar de no estar en condiciones de salud y pidieron ayuda para encontrarlo porque, aseguraron, le costaba hablar y estaba tan desorientado que no comprendía que está en Rosario, además de que no tenía documentos ni celular.

“Mi hermano no estaba en condiciones de deambular, no tenía dinero, ni celular, ni siquiera los documentos, tampoco conoce Rosario, es más él creía que estábamos en San Nicolás. En el hospital me dijeron que no obligan a que la gente esté internada, pero mi hermano no estaba en condiciones de salir”, sostuvo Jesús en diálogo con este medio.

La historia que tiene a Norberto como protagonista comenzó el jueves a la noche cuando se descompensó en su casa de Villa Constitución. El hombre perdió el conocimiento y sus familiares lo llevaron al hospital local. Según cuenta hoy Jesús, en ese efector le tomaron una radiografía que reveló que presentaba un cuadro severo que merecía una atención más especializada.

2024-05-30 heca 74876487.jpg

Por ese motivo, se dispuso ya en madrugada del viernes su traslado a Rosario en ambulancia. El diagnóstico con el que llegó finalmente al Heca habría sido fractura de cráneo y un derrame en el cerebro, según contó Jesús. “Esa misma madrugada, a eso de las 6, mi hermano intentó escaparse. Él decía que estaba bien, pero balbuceaba y por momentos perdía el habla. No estaba bien, no estaba para nada lúcido. Yo justo lo encontré cuando estaba a punto de salir. Entonces lo frené y pedí que lo vuelvan a internar porque me daba cuenta de que se perdía. A partir de ahí hubo que hacer todos los trámites de vuelta para que quedara internado”, relató Jesús.

A partir de ese momento comienza la parte más extraña de la historia que sucedió el sábado a la noche. Jesús cuenta que su hermano quedó internado en el Heca y que el personal médico que estaba a cargo de su hermano le habría dicho que no era necesario que se quedara ningún familiar a cuidar al paciente. “Eso me llamó la atención porque en Villa Constitución los familiares se pueden quedar, salvo cuando el paciente está en terapia intensiva. Acá me dijeron que me vaya y que vuelva al otro día, a las 11, a escuchar el parte médico. Si se hubiese quedado alguien con él, esto no pasaba”.

Según la denuncia de la familia, Norberto se escapó del hospital a la medianoche del sábado. “Cuando fui el domingo a escuchar el parte médico, me informaron que se había fugado a las 12 de la noche. Pregunté por qué lo dejaron salir en esas condiciones y me dijeron que no podían obligar al paciente que se quede contra su voluntad. Además, en el destacamento policial del Heca no quisieron tomarme la denuncia, un oficial me dijo que no les correspondía”, resumió Jesús.