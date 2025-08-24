La Capital | La Ciudad | Rosario

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

En siete meses, se instalaron en distintos barrios más de 12.000 nuevas luminarias, brindando un servicio más eficiente, económico y sostenible.

24 de agosto 2025 · 19:31hs
La luminaria led crece en Rosario

La luminaria led crece en Rosario

La Municipalidad de Rosario comunicó que, en los primeros sieete meses del año, se colocaron 12.181 nuevas luminarias led en distintos barrios de la ciudad, en el marco del Plan de Led 2025.

“El plan pudo llevarse a cabo en forma rápida. Actualmente, el 84% de la ciudad cuenta con luces de tecnología led. Seguimos avanzando para cumplir con el compromiso del intendente Pablo Javkin de contar con alumbrado público 100% led”, destacó el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli.

Las tareas, a cargo de la Dirección General de Alumbrado Público, se llevaron a cabo en sectores de los barrios Plata, San Martín A, Roque Sáenz Peña, Triángulo, Villa Urquiza, San Eduardo, Puente Gallego, Hostal del Sol, Franchetti, Alvear, Esperanza, Tío Rolo, Tango, Saladillo, Emaus, Itatí, Stella Maris, Supercemento, Hume, Unión, Las Flores Sur, Fisherton Industrial, Unión y Parque Casas, Azcuénaga, Parque Casas, La Cerámica, Santa Teresita, Industrial y Belgrano.

También en el parque Yrigoyen, las plazas Santa Isabel de Hungría y del Che, bulevar Oroño, un sector del parque Nacional a la Bandera, y de las avenidas Alfonsín, de la Universidad, Francia, Caseros y Rouillón, y un tramo de las calles Presidente Roca, Colón, Córdoba, Chacabuco y San Luis.

>>Leer más: Roldán avanza con el plan de iluminación LED

Modernización del alumbrado

El sistema de iluminación inteligente basado en tecnología led, interconectado y con un nivel de iluminación apropiado para cada espacio de la ciudad, colabora con la generación de entornos seguros, y a la vez brinda un servicio más eficiente, económico y sostenible.

Hasta diciembre de 2019 la ciudad contaba con un 20% de sus luminarias con tecnología led. Entre 2019 y 2024, el municipio instaló 46.600 artefactos led en 35 barrios, llegando al 70% del parque lumínico con dicha tecnología.

En lo que va de 2025, se colocaron 12.181 nuevas luminarias led en barrios, avenidas, parques y plazas, en el marco del Plan de Led 2025, con lo que se alcanzó el 84% de luces con sistema led en toda la ciudad.

La incorporación de este equipamiento mejora la visibilidad y la seguridad de los entornos, ofreciendo una luz potente y focalizada, a diferencia de los artefactos convencionales que emiten una luz más difusa.

Además, el recambio a led reduce los costos de mantenimiento en iluminación, ya que dichos artefactos poseen mayor vida útil y proporciona un ahorro energético por cada unidad instalada del 40%, permitiendo una utilización más eficaz de la energía, aspectos que van de la mano con la menor emisión de GEI (emisiones CO2).

Su uso disminuye la contaminación y sienta las bases operativas para el desarrollo de una ciudad inteligente, permitiendo mayor celeridad en la gestión de los reclamos y más eficiencia a la hora de prestar el servicio: un sistema de telegestión constituye una herramienta de control y supervisión para obtener datos e información en tiempo real sobre el comportamiento y la operatividad de cada luminaria, la detección temprana de posibles fallas (adelantándose al reclamo o la consulta de la vecina o vecino en el 147), el horario de encendido, apagado y su consumo.

Noticias relacionadas
Parque de la Cabecera. El concurso convocó a arquitectos de todo el país y premió proyectos innovadores para la ribera del Paraná.

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

El ataque a la casa de Centeno al 2300 en la zona sur se repitió este domingo al mediodía; uno de los tiradores cayó detenido tras una persecución.

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

La Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas investiga la muerte de una niña de 5 años que ingresó al Hospital Vilela.

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La Delio Valdez llega a Rosario el próximo 13 de septiembre para presentar su flamante disco El desvelo

La Delio Valdez llega a Rosario con nuevo disco: cumbia, autogestión y encuentro

Ver comentarios

Las más leídas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Lo último

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Inversión de la provincia para hospitales y centros de salud de atención primaria

Inversión de la provincia para hospitales y centros de salud de atención primaria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Un trágico accidente ocurrió este sábado en la Ruta 5. Fallecieron un hombre, que era el presidente de la filial de Central en Comodoro Rivadavia, y sus dos hijos. La madre está internada con graves lesiones.
Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión
El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico
Información General

El mensaje de Central por el hincha que murió junto a sus dos hijos cuando viajaba a ver el clásico

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Policiales

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Ovación
Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf
Ovación

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

Max Verstappen siempre acelera al máximo, incluso en un carrito de golf

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Cuántas medallas ganaron los rosarinos en los Juegos Panamericanos junior

Policiales
Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led
La Ciudad

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Paro UNR: los docentes retoman la medida de fuerza durante 48 horas a partir de este martes

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"