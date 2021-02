En enero hubo aumentos de "entre un 6 y un 10 por ciento" en alimentos y artículos de limpieza

"Empezamos un 2021, donde sobre todo en Rosario que al no ser turística, más allá de que estamos teniendo una situación anormal por la pandemia, no se registraban habitualmente aumentos de precios en esta época. Pero este año no fue así, porque hubo importantes incrementos sobre todo de parte de los formadores de precios de Argentina en artículos de limpieza, alimentos, bebidas y golosinas que promediaron entre un 6 y un 10 % de incremento", sentenció Milito, quien admitió que eso "nos da un panorama sombrío" sobre cómo sigue la situación para el resto del año.

Al ser consultado sobre si hubo artículos faltantes a la hora de la reposición, admitió que "sí, en algunos artículos puntuales somo el aceite y la yerba". Y enseguida aclaró que "si bien no hubo desabastecimiento, hubo faltantes de algunas marcas".

Respecto a esto, analizó que su experiencia como comerciante es que "se fabrica poca cantidad de estos artículos para llevar los valores hacia arriba de productos que ya de por sí tienen un valor elevado".

Por último, Milito amplió el concepto de porque veía "sombrío" el panorama para el resto del año. "Si tomamos lo que pasó en enero, evidentemente el panorama es complejo, porque si el Ministro de Economía planteó una inflación del orden del 30 por ciento y nosotros ya estamos hablando de aumentos de entre un 6 y un 10 por ciento en el primer mes, evidentemente que si no se producen algunos ajustes en cuanto a los precios va a ser complicado alcanzar esa meta", subrayó en diálogo con Radios 2.