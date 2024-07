En el Concejo Municipal piden informes del plan de obras del Hospital Regional Sur

>>Leer más: Hospital Regional Sur: la licitación para terminar el edificio estará lista a principios del año próximo

En el Concejo Municipal

Este jueves, Cavatorta presentó un pedido de informes para que la provincia especifique cómo se piensa terminar el hospital. “Nos preocupa enormemente lo que escuchamos en los medios. ¿Van a hacer las cloacas después de poner el piso o las aberturas, otra vez? Porque tampoco está el piso, ¿de nuevo vamos a poner el carro delante del caballo? Para que un Hospital funcione hay que enterrar caños. No hay otra manera. No hay hospital sin cloacas, ni agua, ni energía, ni gas”, afirmó.

El concejal justicialista recordó que no es la primera vez que reclamaba por la paralización de las obras del centro de salud de barrio Las Flores.

hospital regional sur2.jpg La provincia busca que la estructura de hormigón de más de 38 mil metros cuadrados deje de estar paralizada.

“Lo que sabemos hasta ahora es que primero se va empezar por el entorno, las viviendas que fueron instalándose sobre todo en la parte posterior y los accesos al hospital. Pero nada de cloacas, energía o gas. Hay que hacer las cosas bien. Hacer las obras que no se ven ni suman votos pero que le cambian la vida a la gente, lo inaugure este gobierno o el que sea. Insisto, me alegro que el gobierno provincial tome el tema, pero me preocupa que no se hable de los servicios básicos. El Hospital Sur y los rosarinos no resisten más desilusiones”, sostuvo el presidente del Bloque Justicialista en el Concejo.

Las obras y los plazos

La preocupación por avanzar con el Hospital Regional Sur coincide con los frecuentes actos de vandalismo contra la obra que pusieron de nuevo en la discusión pública el destino del proyecto. A su vez, en un momento de fuerte presión sobre la salud pública, "mantener este espacio ocioso impide enfrentar una demanda creciente en la ciudad", advirtió el edil.

_Sebastian Suarez Meccia_76641775__14-11-2020__0x0.jpg El Hospital Regional Sur desde adentro. Foto Sebastián Suárez Meccia

Cavatorta, además, se refirió a la situación de tensión que vive la salud pública local: “Por la situación económica la salud pública está al límite en Rosario. Los que tenían prepaga se pasan a la obra social si pueden. Y con los despidos y la falta de trabajo, los que tenían la obra social están yendo al hospital público o al centro de salud. Lo que le va a dar más seguridad al hospital es que se termine la obra, o al menos una primera etapa, pero que se termine algo", sostuvo y consideró que la obra se podría habilitar por sectores.

"Todos los gobiernos provinciales pasados tienen un grado responsabilidad de que la obra siga esperando, pero basta de cáscaras vacías e inauguraciones de la nada misma. Hagamos las cosas bien y si no, cedan la obra al municipio que hacemos una guardia con consultorios externos bien en el sur y un centro de salud mental mientras se terminan las cloacas. Después de tantas demoras, desilusiones y falsas promesas, la gente prefiere algo a nada.” concluyó.