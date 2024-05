Empujados por la crisis, los rosarinos redescubren los museos de la ciudad

Iapos: no hubo acuerdo con los prestadores y la atención sigue restringida

El edificio de Pellegrini al 2000 recibió las últimas semanas en promedio unos 400 visitantes los sábados, domingos y feriados . "Estamos recibiendo muchísimo público, sobre todo los fines de semana", señalaron a La Capital desde el museo. No sólo se acerca gente de la ciudad, sino también de localidades cercanas.

Mientras el gobierno de Javier Milei considera que la cultura es un gasto y no una inversión y avanza con los recortes en el sector, Catalina y Sofía (23 años) visitan por primera vez el Castagnino. Las estudiantes recorren las distintas muestras, conversan entre ellas y se detienen a observar las obras que llaman su atención. "En la Noche de los Museos habíamos conocidos otros", le cuentan a este diario y valoran que es un plan de fin de semana "muy tranquilo y para disfrutar".

museo castagnino.png

Son varios los centennials (franja que va dese los 16 a los 24 años) que recorren los pasillos, ensimismados por las propuestas. La cantidad de gente jóven sorprende a Alicia, una arquitecta que fue junto a sus amigas María Inés y Nora. Las mujeres son habitués del museo y miran con una sonrisa como el lugar recibe cada vez más chicos y chicas.

"Esto demuestra la importancia de la cultura. Si hay propuestas, Rosario responde", analiza y menciona el ejemplo del cine público El Cairo, en el que los últimos domingos hubo cuadras de cola para conseguir una entrada y disfrutar de "La Gratis".

Si bien en la ciudad hay una oferta variada de actividades culturales, las tradicionalmente más populares, como el cine o los recitales, ya no son para todos los bolsillos. Con el poder adquisitivo por el piso y una inflación que no da tregua, pagar una entrada (o varias, en el caso de una familia) no es para todos. Ante este escenario, los museos se posicionan como un plan distinto y accesible.

La entrada en el Castagnino, por ejemplo, es gratuita pero se puede colaborar con un bono de 500 pesos. La mayoría de los visitantes salen tan contentos con la experiencia que dejan en la urna sus contribuciones, sobre todo después de la visita. Según detallan desde el museo, están recaudado más en esta última crisis que en otros tiempos más amables para la economía argentina. "La gente se sorprende que haya un nivel tan alto de propuestas expositivas y gratis", dicen.

Abre de miércoles a sábado y feriados de 13 a 19 h y el domingo desde las 10. Los recorridos para el público en general son a partir de las 17 y no requieren inscripción previa.

Mayor demanda, mayor inversión en cultura

El Castagnino no es el único museo de la ciudad que notó un crecimiento en la cantidad de visitantes que se acercan. En el Museo Histórico Provincial de Rosario "Dr. Julio Marc” el panorama es similar. Los días en los que se plantean actividades puntuales también reciben un promedio de 400 personas.

Pablo Montini, director del museo, asegura en diálogo con La Capital que "los motivos pueden ser varios". "Por un lado, hay una mayor oferta cultural , como por ejemplo la reactivación en la programación del Ministerio de Cultura de Santa Fe y por el otro, ante el plan nacional de desfinanciamiento de la cultura con la consiguiente desjerarquización institucional los públicos han reaccionado en su defensa con una mayor asistencia y compromiso", argumenta.

Al respecto, ejemplificó que el Museo Marc este interés "resultó evidente en las actividades programadas" y relató que el "Laboratorio de Colecciones" que se centra en la colección de moda del siglo XIX, tuvo unos 200 inscriptos en menos de 24 horas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo Marc (@museomarc)

"Sin dudas, esta demanda obliga al Estado a una mayor inversión en cultura, que en caso provincial intentará acompañar con una futura ley de mecenazgo como las que ya tienen unas pocas provincias en la Argentina", concluye Montini.

El Marc está ubicado en la avenida del Museo entre M. Champagnat y la avenida Dr. C. Lassaga, vecino al Jardín de los Niños y a la Escuela de Teatro para Niños de Ernesto de Larrechea. Abre martes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 15 y sábados, domingos y feriados de 14 a 18.

Los museos, espacios seguros

Otro espacio cultural destacado de la ciudad es el Museo de la Ciudad de Rosario "Wladimir Mikielievich". Fabián Birbe, coordinador del museo, precisa que el crecimiento de visitantes se percibe de las pandemia. "Hubo un gran boom de público en los museos y las propuestas de los espacios públicos que se sigue sosteniendo", recuerda.

Al respecto, indica que en una ciudad como Rosario, donde la seguridad es una preocupación entre sus habitantes, los museos se consolidan como "espacios seguros y donde las actividades se desarrollan siempre de manera normal".

Birbe considera que en Rosario la calidad de las propuestas de los museos se ha ido fortaleciendo hasta lograr una impronta propia, que favorece que la gente frente a la crisis económica y la imposibilidad de otras opciones los empiece a valorar.

El Museo de la Ciudad recibe estudiantes toda la semana y un promedio de más de 150 visitantes los fines de semana donde hay actividades, talleres o espectáculos previstos. Por su cercanía al Parque Independencia y la agenda variada, es una de las opciones más elegidas para pasear y recorer en familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Museo de la Ciudad (@museociudad)

El Museo de la Ciudad abre de miércoles a domingos y feriados de 9 a 13. Lunes y martes permanece cerrado al público. Actualmente no está abierto por renovación de muestra, volverá el próximo 18 de mayo.

La Capital tiene su museo

Son muchos los museos que pueden visitar los rosarinos y con propuestas variadas para todos los gustos y las edades. Entre ellos se encuentra el de este diario. Único en su tipo en toda Latinoamérica y parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, el Museo Diario La Capital (MDLC) recibe a estudiantes y público en general, y los invita a zambullirse en las memorias del diario argentino con más permanencia de la historia nacional. En sus instalaciones están presentes las transformaciones tecnológicas que tuvieron lugar en los últimos 157 años, y su impacto sobre el oficio de informar.

Los contingentes escolares de todos los niveles pueden realizar visitas guiadas por la mañana o por la tarde para aprender sobre la historia del decano, apreciar la maquinaria utilizada para su producción desde su primera tirada en 1867, y recorrer el mundo de la prensa escrita. Estas se realizan de martes a viernes a las 9.30, las 11, las 13.30 y las 15.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MuseoDiarioLaCapital (@museodiariolacapital)

Además de sus propuestas pedagógicas, el MDLC también abre sus puertas al público con fines recreativo. "Si bien ponemos mucha energía en la atención de contingentes escolares, el museo brinda espacios a todo tipo de público, con una programación que es pensada para todo el año y que incluye actividades para jóvenes, adultos mayores y turistas que nos visitan los fines de semana", explica Hernán Rossi, coordinador general del espacio, y agrega: “También participamos de eventos culturales que ya son un clásico de Rosario, como la Noche de los Museo Abiertos o el Open House que tendrá su próxima edición el próximo sábado 11 de mayo, por eso invitamos a conocer este espacio que es patrimonio histórico y cultural de la ciudad”. Las visitas al público en general son los sábados y feriados a las 10:30 o a las 12.