Empresarios locales respetan el derecho a huelga pero no acompañan el paro

Los empresarios locales aseguraron que respetan el derecho a huelga pero aclararon que no avalan el paro de este miércoles 24 de enero. Así lo señaló Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario y secretario de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), sostuvo que el diálogo “es la mejor alternativa para afrontar los problemas”.

“Respetamos el derecho del sector sindical de expresarse de la manera que crea conveniente y al personal que lo quiera hacer, pero como empleadores no podemos acompañar una acción de paro porque está en contra de nuestra esencia más allá de las circunstancias” , remarcó Diab.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el referente del empresariado Pyme de Rosario remarcó: “Hemos expresado en un comunicado que como sector empresario, no acompañamos el paro pero respetamos que cada uno ejerza su derecho. Nosotros pretendemos establecer un diálogo a través de los legisladores. No podemos oponernos a un gobierno sin proponer una alternativa. Y Came tiene por características presentar propuestas”.