Elecciones: pegaban carteles en la zona sur y fueron salvajemente agredidos

Lo que parecía una recorrida más de militancia terminó en momentos de tensión, nerviosismo y violencia cuando unos diez integrantes de Unir fueron víctimas de un grupo de violentos a metros de Oroño y Battle y Ordoñez. Mientras colgaban carteles para las próximas elecciones del 13 de abril con la figura del precandidato a concejal Adrián D’Alessandro, junto con la imagen del candidato a convencional constituyente Ciro Seisas y el gobernador, Maximiliano Pullaro , un grupo de personas distribuidos en dos vehículos se acercaron a amenazar a los militantes, les impidieron que sigan con sus tareas y exigieron que se vayan de la zona. “ A punta de pistolas y agrediéndonos nos tiraron los carteles y amenazaron”, contó el propio D’Alessandro a La Capital , que a pesar de no ser parte de la salida de su equipo no salía del asombro.

Un segundo ataque aún más violento

Sin embargo, la situación no quedó allí. Al momento de escapar del lugar comenzaron a ser perseguidos por los vehículos. Siempre por Oroño y hasta llegar a bulevar Seguí. No había semáforos en rojo que los frene y cuando la persecución ya se había extendido por más de un kilómetro, el grupo decidió frenar la marcha aunque aún no habían dejado el peligro atrás: “Éramos tres autos, pero uno se perdió. Nos detuvimos en Oroño y Seguí. De repente nos aparecen otra vez, siempre armados, y me empiezan a golpear de los dos costados. Un chico que nos acompañaba de 20 años me sacó a uno y la madre del nene al ver esto se tira encima del agresor. Se armó una trenza allí”.