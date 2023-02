El viaje de Juanita, la mujer que conoció el mar a los 81 años

"Las changas eran la única posibilidad de subsistencia/apenas si daban para comer/mi madre no conoce el mar/mi abuela no conoce el mar/mi padre no conoce el mar/mis abuelos no lo conocieron/mi tía madre sí/cuando murió ya tenía en su cabeza la imagen de una ola que se rompe en la arena". Así, con la escritura de su libro Poesía Molotov en 2020, empezó todo. Y "todo" fue la idea del escritor Cristian Molina de invitar este año a su abuela Juanita de veraneo a la costa, para que conozca el mar.