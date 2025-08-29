River se hizo fuerte en los penales ante Unión y se metió en cuartos de final

El equipo del Muñeco Gallardo superó al Tatengue por 4 a 3 en una definición en la que Armani contuvo dos remates. Ahora va con Racing

Con sufrimiento y con un estupendo Armani, River logró el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el 4-3 en la definición por penales ante Unión después del 0 a 0 en tiempo reglamentario. Así, el equipo del Muñeco Gallardo se metió entre los ocho mejores y se medirá contra Racing.

Lo dicho, ahora en cuartos de final River se las verá con la Academia de Avellaneda, que viene de vencer a Riestra. Por la otra parte del cuadro están Newell’s, Belgrano (jugarán el 17 de septiembre en San Luis), Argentinos Juniors y Lanús.

River fue el equipo que asumió el protagonismo, ante una postura conservadora por parte de Unión. Por eso el Millonario la manejó a gusto en ese primer tiempo en el que tuvo las más claras.

En el buen manejo de Nacho Fernández y Galoppo, River intentaba enhebrar su juego, aunque sin demasiada profundidad. A los 8’ llegó la primera arremetida millonaria, con ese pase de Castaño para Galoppo, quien le dio de aire dentro del área, pero al remate le faltó potencia y sobre todo dirección.

Ya en ese arranque se vio cómo River iba decidido hacia adelante mientras Unión lo esperaba con orden. La segunda también fue para River. Driussi se fue por derecha, pero cuando llegó al arco no decidió rápidamente entre el remate o el centro. De Unión, apenas un disparo desde muy lejos de Mauricio Martínez que se fue muy desviado.

River tuvo una más con un pase filtrado de Nacho Fernández para Salas, pero el arquero Tagliamonte llegó antes. El Tatengue, sobre el final, se vio cerca del gol con un remate de Caramelo Martínez que se fue cerca del palo.

Lo del complemento fue más emotivo, pero también más trabado, con Unión mejor parado en el fondo y a la vez incisivo en ataque. Un par de insinuaciones por cada lado (sobre los 23’ hubo un agarrón sobre Montiel que el árbitro desestimó), pero las más claras aparecieron en el final. Palavecino lo tuvo de frente al arco, pero el balón rebotó en Montiel, y a los pocos segundos Lencina arremetió tras un cabezazo de Borja, pero Tagliamonte se hizo gigante bajo los tres palos.

El final, infartante. Pelotón el que Tagliamonte tapó en el cabezazo de Borja y en la contra Palavecino lo tiró por arriba en el mano a mano con Armani.

Llegaron los penales y en ellos la mayor efectividad de River. Para el Millo convirtieron Quintero, Borja, Colidio y Montiel; Martínez Quarta lo desvió. En Unión marcaron Martínez, Pittón y Colazo, mientras que Armani contuvo los remates de Gamba y Fascendini.