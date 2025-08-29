Ale de Tuglie llega a Rosario de la mano de Boiler 29 de agosto 2025 · 00:00hs

El viernes 1° de noviembre, Boiler vuelve a sacudir la escena rosarina con una fecha internacional en Complejo Forest: se presenta Ale de Tuglie, uno de los DJs más respetados del house.

Residente de la icónica fiesta Music On de Marco Carola, Ale de Tuglie viene de una temporada soñada en Ibiza, donde hizo bailar a miles en clubes como Amnesia, Pacha y Hï. Su estilo groove, elegante y demoledor a la vez, lo llevó a compartir cabina con los artistas más influyentes del mundo.

No es la primera vez que Rosario vibra con su música: en enero de 2025, Ale de Tuglie ya dijo presente en la gran fiesta de Boiler junto a Franky Rizardo, dejando la pista encendida y marcando un precedente que todavía se recuerda.

#BoilerEsFiesta

Tickets a la venta en https://www.passline.com + INFO en instagram https://www.instagram.com/boiler.producciones/?hl=es