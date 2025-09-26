Gimnasia con esferas: bienestar y movimiento para embarazadas 26 de septiembre 2025 · 00:00hs

Cada vez más futuras mamás eligen la gimnasia con esferas como una forma segura y placentera de acompañar el embarazo. Esta práctica combina ejercicios suaves de estiramiento, fortalecimiento y relajación utilizando pelotas de gran tamaño que permiten mejorar la postura, aliviar dolores lumbares y preparar el cuerpo para el parto.

En Rosario, las clases dictadas por Mirta de Fussi se han convertido en un espacio de referencia. Con años de experiencia, la profesora guía a las embarazadas en rutinas adaptadas a cada etapa de la gestación, poniendo especial énfasis en la respiración y la conexión con el bebé.

Además de los beneficios físicos, la gimnasia con esferas promueve un momento de distensión emocional, reduce la ansiedad y favorece el descanso. Participar de estas clases no solo ayuda a transitar el embarazo con mayor bienestar, sino que también brinda herramientas útiles para el trabajo de parto y la recuperación posnatal.

Whatsapp +54 9 341 6401005 WhatsApp Image 2025-09-20 at 08.49.43-2