Majo Purinan Viajes, Agencia de Viajes boutique festejó sus 10 años. 26 de septiembre 2025 · 00:00hs

Liliana Suarez, Mariano Campanario, Liliana Szwom y Cecilia Scotto Mariano Grimaldi, Majo Purinan y Sebastián Pedemonte Beatriz José y Gina Risiglione Mercedes Ré, Ana María Bonopaladino y Mirta Villán Michel y Lara Altmann y Alejandra Catalani Andrea Almada, Jorgelina Juliano, Florencia Jiménez y Susana Bisetti Mariana Barograf, Iván Topolesky y Melisa Patiño Mónica Monsalvo, Graciela Vargas Landriel y Andrea Prato Nadia Bustos y Sergio Antenore María Belén Miranda, Mauro Morelli y Carmen Abad Marianela Ghidinelli, Ayelén Poli, Nadia Franchini Roga y Romina Bacchiarri

La marca brindó un agasajo a sus clientes, amigos, colegas y operadores con un brunch en la Terraza de Davis Bar en Rosario.

Hubo una sorpresa muy especial de parte de @sonodeliaarg con un viaje sonoro que nos transportó a viajar en una experiencia Sonora Inmersiva.

Majo aprovechó el momento especial para estar cerca de sus clientes y festejar el camino recorrido con más de 30 años en la actividad turística y organización de viajes a medida, con atención Online y su nuevo formato Coffee Call.