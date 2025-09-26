Pepe Grimolizzi: 60 años en la industria del espectáculo se despidió con un gran homenaje

En la previa del espectáculo, “Cuando Frank conoció a Carlitos” el productor artístico recibió un reconocimiento por sus 60 años de trayectoria de las autoridades y colegas. El público en general pudo asistir de ésta manera, a la despedida de un gran productor que lo hizo desde el lugar que se sentía más cómodo, el Teatro El Círculo.