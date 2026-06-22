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Julián Álvarez tiró una bomba contra Atlético de Madrid: "Quiero cumplir mi sueño"

"Lo mejor para todos es una transferencia", aseguró la Araña, aunque no precisó cuál es la camiseta de su preferencia

22 de junio 2026 · 22:09hs
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Julián Álvarez tiró una bomba contra Atlético de Madrid: Quiero cumplir mi sueño

Una frase de Julián Álvarez en Dallas explotó en España. "Quiero cumplir mi sueño", aseguró el delantero, y sostuvo que "lo mejor para todos" es una transferencia, aunque no precisó en qué club quiere continuar su carrera.

Apenas consumada la victoria mundialista de la selección argentina ante Austria, Álvarez habló muy brevemente en la zona mixta pero sus declaraciones se escucharon hasta en el Viejo Continente.

"La verdad es que no lo sé", admitió sobre las certezas sobre su futuro inmediato. Y sentenció: "No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta".

>> Leer más: Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero Atlético Madrid respondió con burlas

Y finalmente la Araña dejó en claro su intención de dejar el Atlético de Madrid: "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia".

Según trascendió, las declaraciones del argentino no cayeron bien en el club colchonero. E incluso pocos minutos antes ya habían dado una pista en redes sociales: apenas terminó Argentina 2-Austria 0, Atlético de Madrid felicitó a dos de los futbolistas argentinos que estuvieron en cancha, Nahuel Molina y Nicolás González. Pero el tercer jugador rojiblanco que participó de la victoria, Julián Álvarez, no fue mencionado.

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que la única forma en que dejaría ir a la Araña sería si algún club paga la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Es por eso que el club madrileño ni siquiera se preocupó en analizar la propuesta de Real Madrid de una compra por 150 millones de euros. Los rumores indican que Álvarez estaría interesado en ponerse la camiseta de Barcelona, pero Arsenal y PSG son otras instituciones que lo tienen en la mira.

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