El tiempo en Rosario: miércoles con chances de tormentas pero sólo en la madrugada

El calor no se va: se espera una máxima de 27º, que el jueves podría llegar a 29º y el viernes a 31º

11 de noviembre 2025 · 23:18hs
El tiempo en Rosario: miércoles con chances de tormentas pero sólo en la madrugada

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 27º, con posibilidades de tormentas en la madrugada y cielo parcialmente nublado para el resto de la jornada.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sur cambiando a moderados, un registro de 14º y probabilidades de tormentas, mientras que desde la mañana habría cielo parcialmente nublado con los termómetros marcando 20º. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado, con una máxima de 27º bajando en la noche a 20º.

El jueves estaría algo nublado, con la máxima en 29º y la mínima en 14º.

El viernes la temperatura continuaría en ascenso, con marcas entre 31º y 16º. El cielo estaría entre parcialmente y mayormente nublado.

Para el sábado anticipan nuevamente una máxima de 31º y la mínima trepando hasta 18º, con posibilidades de tormentas entre la tarde y la noche.

El domingo estaría mayormente nublado, con la máxima en baja, en torno a los 26º, y la mínima manteniéndose en 18º.

El lunes llega con previsiones de cielo algo nublado, con los registros en descenso: 24º de máxima y 12º de mínima.

