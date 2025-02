El tiempo en Rosario: miércoles con agua y alerta amarillo por tormentas

Justamente, el alerta amarillo por tormentas emitido por el SMN para Rosario contempla a la tarde del miércoles como momento para tomar mayores recaudos. El organismo recomienda, para estos casos, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar actividades al aire libre. También sugieren a las personas que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, piden a las personas que no permanezcan en ríos, lagunas o piletas.