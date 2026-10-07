La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

El viernes otra vez podría haber precipitaciones a la tarde y el fin de semana estaría mayormente nublado

7 de octubre 2026 · 23:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de octubre en Rosario posibles lluvias en la madrugada y desde la mañana una jornada nublada con vientos intensos y fuertes ráfagas. El viernes otra vez podría haber precipitaciones a la tarde y el fin de semana estaría mayormente nublado.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sur, un registro de 16º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias. Ya en la mañana el cielo estaría nublado (al igual que en el resto de la jornada), con una marca de 14º, vientos intensos del sur y ráfagas de hasta 50 km/h. A la tarde se mantendrían las condiciones, con una máxima que no superaría los 19º, mientras que en la noche habría un descenso en la intensidad del viento con los termómetros marcando 15º.

El viernes habría un descenso en la temperatura, con 17º de máxima y 12º de mínima. Estaría nublado hasta el mediodía, luego podría haber lluvias aisladas y nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h. Para la noche hay hasta un 40 por ciento de previsiones de chaparrones.

Para el sábado se anuncia una leve recuperación, con una máxima de 18º, una mínima de 12º y cielo mayormente nublado.

El domingo otra vez estaría mayormente nublado, con registros entre 19º y 14º.

El lunes tendría nubosidad variable, 18º de máxima y 12º de mínima.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado, con la máxima creciendo hasta los 20º y la mínima en 12º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: martes nuboso en visperas de un alerta por tormentas

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

el tiempo en rosario: la maxima llegaria a 23º pero con muchas nubes

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

La neblina durante la mañana y el cielo con nubes el resto de la jornada conformarán la postal que el tiempo ofrecerá este domingo.

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Se espera que el tiempo de este sábado comience inestable y termine despejado.

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

Ver comentarios

Las más leídas

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero desapareció el 60 %

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero "desapareció" el 60 %

Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las rubias de Hitchock

Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las "rubias de Hitchock"

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Gonzalo Ratner indicó que hubo más de 200 reclamos por caídas de árboles y ramas y demás incidencias
Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones
Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario
Policiales

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux
Policiales

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Ovación
Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Policiales
Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario abre su paraguas de refugios por El Niño para las personas que viven en la calle

Rosario abre su paraguas de refugios por El Niño para las personas que viven en la calle

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido
Economía

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN
Información General

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano
La Ciudad

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes
La Ciudad

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas
Información General

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport
La Ciudad

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz
Agro

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos
La Ciudad

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es muy bajo
Información General

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es "muy bajo"

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes
El Mundo

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes