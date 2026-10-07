El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento El viernes otra vez podría haber precipitaciones a la tarde y el fin de semana estaría mayormente nublado 7 de octubre 2026 · 23:25hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de octubre en Rosario posibles lluvias en la madrugada y desde la mañana una jornada nublada con vientos intensos y fuertes ráfagas. El viernes otra vez podría haber precipitaciones a la tarde y el fin de semana estaría mayormente nublado.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sur, un registro de 16º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias. Ya en la mañana el cielo estaría nublado (al igual que en el resto de la jornada), con una marca de 14º, vientos intensos del sur y ráfagas de hasta 50 km/h. A la tarde se mantendrían las condiciones, con una máxima que no superaría los 19º, mientras que en la noche habría un descenso en la intensidad del viento con los termómetros marcando 15º.

El viernes habría un descenso en la temperatura, con 17º de máxima y 12º de mínima. Estaría nublado hasta el mediodía, luego podría haber lluvias aisladas y nuevamente ráfagas de hasta 50 km/h. Para la noche hay hasta un 40 por ciento de previsiones de chaparrones.

Para el sábado se anuncia una leve recuperación, con una máxima de 18º, una mínima de 12º y cielo mayormente nublado.

El domingo otra vez estaría mayormente nublado, con registros entre 19º y 14º. El lunes tendría nubosidad variable, 18º de máxima y 12º de mínima. Para el martes se espera cielo mayormente nublado, con la máxima creciendo hasta los 20º y la mínima en 12º.