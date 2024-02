El tiempo en Rosario: jueves con temperaturas en ascenso

La zona centro del país continúa bajo una zona de calor persistente que no se disipará esta semana. Por lo pronto, el tiempo en Rosario este jueves volverá a presentar una jornada agobiante ya que la temperatura máxima llegará a los 38 grados .

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que Rosario tendrá cielo despejado durante todo el día. Si bien la temperatura máxima es un inconveniente, también habrá una elevada sensación térmica de mínima, que se ubicará en torno a los 24º , que dará lugar a que el jueves comience caluroso de entrada y no haya espacio para un respiro en todo el día.

Para no llegar a esta situación, desde la Secretaría de Salud municipal recomendaron ofrecer agua o jugos naturales a niños en forma frecuente sin esperar a que los pidan, ofrecer el pecho más seguido a los lactantes, no consumir bebidas con alcohol, aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada y evitar comidas abundantes (ingerir verduras y frutas). Para ancianas y ancianos, remarcaron la importancia de que descansen en lugares frescos y ventilados, desabrigarlos y ofrecerles líquidos aunque no manifiesten sed.