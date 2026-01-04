La actriz de "Lost" Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral En mayo pasado se desmayó y cayó de frente contra una piedra. Ahora contó que los médicos afirmaron que su cerebro "está funcionando a una capacidad disminuida" 4 de enero 2026 · 19:53hs

La actriz canadiense Evangeline Lilly, conocida por su papel en la serie "Lost", reveló que tiene daño cerebral a raíz de un accidente que sufrió en mayo pasado en una playa en Hawái, cuando se desmayó y cayó sobre una roca, lo que le provocó heridas faciales y un traumatismo de cráneo.

"Mi cerebro está funcionando a una capacidad disminuida", contó Lilly en un video que publicó en redes sociales, y añadió: “Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial) La actriz, conocida a partir de su personaje de Kate en "Lost" y también por sus papeles en cine en las sagas de "El hobbit" y "Ant-Man", fue hospitalizada el año pasado luego de desmayarse durante un paseo por una playa de Hawái y golpear su cabeza contra una roca. Tras el accidente, compartió fotos en las que se la veía ensangrentada y con un diente roto.

Evangeline Lilly contó entonces que padece desmayos desde su infancia. "Los médicos me hicieron pruebas de epilepsia de pequeña y luego se inclinaron por la hipoglucemia, sin hacerme ninguna prueba".

Sobre su accidente de mayo pasado dijo que despertó sin entender qué había pasado, con la cara lastimada y enterrada en la arena. Recordó que en ese momento pensó: "¿Por qué tengo un diente en la boca donde no debería estar? No puedo respirar. ¿Qué está pasando? ¿Estoy soñando? ¡No puedo respirar! Retiro la cara de la arena y respiro hondo. Tengo la boca y la nariz llenas de sangre".