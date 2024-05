El sindicato de cuidacoches presentará un amparo para poder funcionar en Rosario

En ese sentido, el referente del sindicato admitió que el diálogo con las autoridades "por ahora no prosperó y más allá de eso, el Departamento de Legal y Técnica del Sindicato está trabajando en una medida cautelar no solo ante la Municipalidad de Rosario, sino para las comunas que intenten impedir un mandamiento de la Constitución, como es el 14 Bis”, remarcó Valdés.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante del sindicato agregó: “He escuchado que el municipio se presentó ante el Ministerio de Trabajo y al de Seguridad, que nos van a prohibir la personería gremial en Santa Fe. Creo que están gastando pólvora en nada. Nosotros tenemos una personería jurídica que es nacional, no hace falta que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe nos otorgue algo. Nosotros vamos a trabajar bajo la personería jurídica nacional”.

“Así las cosas, vamos a entrar en una controversia infinita con las autoridades. Ellos dicen que no se puede obrar sobre el espacio público. Las ordenanzas que prohíben esta actividad se basan en eso. Nosotros no estamos planteando ningún tipo de cobro, que sea todo a voluntad. El intendente Pablo Javkin está muy preocupado por los trapitos y lo comprendo. En gran parte de lo que dicen los funcionarios municipales estamos de acuerdo. No podemos tolerar mafias disfrazadas de trabajadores. Estamos de acuerdo. Pero le pregunto al intendente, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores que realmente llevan la comida a sus hogares con esa actividad? ¿Los vamos a dejar en la calle, que se metan en la delincuencia o sean soldados del narcotráfico?"

Los cuidacoches quieren tener su sindicato. Desde el municipio lo rechazan.

La posibilidad de que se abra una delegación rosarina del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP) generó varios rechazos en la ciudad, sobre todo entre autoridades municipales que se oponen a la llegada de un gremio que debutó hace pocos días en el país y que ya recolectó varias polémicas.

Fue el secretario general de la Municipalidad, Miguel Ángel Tessandori, quien primero alertó sobre la posibilidad de que desembarque en Rosario el STVP, una agrupación surgida en La Plata que tiene al frente a un un ex barra brava de Estudiantes. "No podemos permitir que la delincuencia se instale en Rosario", advirtió.

El tema también desató una polémica entre concejales y diputados, muchos de los cuales se oponen a la actividad de los cuidacoches. En el Concejo se planteó una propuesta contundente: el concejal Federico Lifschitz presentó un proyecto de ordenanza para prohibir directamente la actividad de los cuidacoches en la ciudad.

En este marco, se conoció además que la central de denuncias 911 de la policía recibió en casi cinco meses un total de 1.510 llamadas por quejas que involucran o nombran a cuidacoches y limpiavidrios. El dato surge de una estadística de la central de emergencias entre el 1º de octubre de 2023 y el 22 de febrero pasado. En tanto, el municipio obtuvo en 15 meses 730 reclamos.

El STVP fue presentado a principio de abril en la ciudad de La Plata. Según indicaron en un comunicado, la agrupación funciona con un permiso provisorio de la Secretaría de Trabajo de la provincia y, además de los cuidacoches, nuclean a artistas callejeros, limpiavidrios y lustrabotas.

La Secretaría General está a cargo de Fabián Gianotta, un ex barra brava de Estudiantes que cumplió una condena por asesinato. Sin embargo, en la capital bonaerense existe la ordenanza 9.127, que prohíbe pedir dinero a cambio de cualquier "servicio" para coches en la vía pública.