El Planetario les hace frente a los opinólogos con divulgación científica

“El programa es propio del espíritu del CAM como museo de ciencias que es la socialización científica”, dijo Guillermo Ríos, su director, “y como tal no podía dejar de hacerse cargo del presente”. El ex secretario municipal de Cultura se refirió no solamente a las temáticas actuales, sino a “la circulación de muchos discursos difusos, confusos, nada científicos, de opinólogos”.

El programa

De allí que el jueves 4 de febrero a las 20 el tema sea pandemia con sendas charlas englobadas en el título “Virus en órbita”, que responderán a dos preguntas: ¿Qué son los virus? y ¿cómo funcionan las vacunas?. Estarán a cargo de las docentes e investigadoras del Conicet Dras. Daniela Gardiol y Ana Rosa Pérez. La contribución del CAM, según Ríos, es poner en juego el discurso científico “desde lo básico, didácticamente”, en oposición a un “discurso ideológico que se observa por ejemplo con las vacunas y la vacunación”. Complementa este conversatorio el viernes 5 de febrero otro denominado “Los coronavirus ya existían” junto a los docentes e investigadores del Conicet Esteban Serra y Oscar Bottasso.

El jueves 11 se conmemorará el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un encuentro, esta vez, a las 19.30, con el técnico del Planetario Guillermo García para hablar “De la estación espacial a la Luna”.

En la misma senda de los temas de importancia científica sigue sin duda el medioambiental con la crisis de los humedales. Por eso el jueves 18 de febrero la charla será “Humedal arde. La quema de los humedales y sus efectos en el ambiente desde una visión científica” con los estudiantes de Física (UNR) Nair Sarquis y Adelina Navarro y el docente e investigador Manuel Bertoldi. Para Ríos, “la disputa por el suelo, y sus consecuencias financieras, son una parte del problema debido al impacto sobre la naturaleza, la ciudad, la región y nuestras vidas cotidianas con la polución y los cambios meteorológicos”.

El ciclo cerrará con una referencia a la llamada “nueva carrera espacial”, otro tema de la agenda científica contemporánea. Sobre las posibilidades de colonización del planeta Marte, el jueves 25 de febrero el ingeniero Industrial Juan Ignacio Gerini contará “Cómo construir una casa en Marte”.

planetario02.jpg Para participar de los conversatorios y observaciones se deberá pedir turno on line. Gentileza: Complejo Astronómico Municipal / Municipalidad de Rosario

Luego de cada una de las cinco charlas se abrirá un espacio denominado “Noche de estrellas” de observación del cielo con Daniel Ekdesman. Serán, según palabras de Ríos, “exploraciones a ojo desnudo para descubrir el cielo desde Rosario” que terminarán con una peña colectiva a micrófono abierto a modo de confraternización.

Cómo participar

Para participar de las actividades se deberá pedir un turno con anterioridad ya que, debido a los protocolos de distanciamiento, sólo se habilitarán 75 lugares. Los asistentes deberán pedir turno en la página web del CAM y, previa confirmación, hacerse presentes con documento y turno (impreso o digital), y barbijo. Se los ubicará por burbujas.