El papá de Nathanael consideró "una vergüenza" la excarcelación del camionero

Bajo un sol tremendo y un ambiente caldeado, Facundo criticó el accionar del conductor aquel 1° de octubre: “Dejó tirado a Nathanael como si fuera un perro”.

Nathanael Centro Justicia Penal (1).jpg Virginia Benedetto

“Cuando uno hace algo, se hace cargo y este hombre dijo que no vio nada", manifestó incrédulo Facundo, quien apuntó contra Cerámicos Norte, la empresa donde el imputado trabajaba, por encubrirlo.

>> Leer más: Caso Nathanael: el camionero quedó imputado pero en libertad condicional y la fiscal apelará

Reynoso poco pudo contener el llanto a la hora de recordar a Nathanael y con su voz quebrada expresó: “Era todo para mí. Tenía 9 años, toda una vida. Me cortaron las piernas. Yo no doy más y no sé cómo voy a salir”.