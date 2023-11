El oficialismo cuestionó la presentación de proyecto de Metro para Rosario: "No es serio"

El concejal Ciro Seisas dijo que "no se entiende" que se haya anunciado una iniciativa de esa magnitud sin la presencia de la máxima autoridad de la ciudad

Desde el oficialismo cuestionaron la presentación del proyecto sobre un sistema de Metro multimodal para Rosario que hicieron el concejal Juan Monteverde y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano . El concejal Ciro Seisas , criticó que el anuncio se haya hecho “sin la presencia del intendente (Pablo Javkin) y en plena campaña electoral" , y disparó: "Que un ministro de la Nación articule con un concejal un proyecto de esta envergadura, en ausencia de la máxima autoridad de la ciudad, no es muy serio que digamos... "

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Seisas señaló que estaba de acuerdo con lo dichos por Monteverde en el sentido “de pensar el tema del transporte no solo en la coyuntura y en tener una mirada estratégica”, pero aclaró: “No se entiende y cuesta no ofenderse, cuando el marco de la presentación de proyecto, no incluye al intendente de la ciudad, quien además fue ratificado en el cargo en las urnas”.